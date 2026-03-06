용인시, 2026년 2단계 희망드림일자리사업 300명 모집

이미지 확대 용인시청사 전경

용인특례시는 오는 9일부터 18일까지 2026년 2단계 희망드림일자리사업 참여자를 모집한다고 6일 밝혔다.2단계 사업 모집 인원은 총 300명이다. 근로 능력이 있지만 일자리를 찾지 못해 정기적인 소득이 없는 만 18세 이상 용인시민이면 누구나 지원할 수 있다.시는 재산 총액이 4억원 이하, 기준 중위 소득 70% 이하인 자를 우선 선발한다.2단계 사업 참여자는 5월 6일부터 8월 18일까지 공공 서비스 지원, 환경 정화, 공공재 사후 관리 등 3개 분야 222개 사업에 배치된다. 근무 시간은 나이에 따라 다르다. 65세 미만은 하루 5시간(주 25시간), 65세 이상은 하루 3시간(주 15시간) 근무한다.급여는 2026년 최저 임금(시급 1만 320원)을 적용한다. 근무 일수에 따라 소정의 부대비가 지급된다.이상일 시장은 “2026년 2단계에서는 참여 인원은 유지하면서도 사업 분야를 보다 세분화·다양화하는 데 중점을 뒀다”며 “새로 문을 여는 생활 밀착형 공공 시설에도 인력을 배치해 시민이 체감할 수 있도록 공공 서비스 품질을 높여 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자