의왕시, ‘출생·입양’ 신고 세대에 종량제봉투 무상 지급

이미지 확대 자녀 출생신고를 마친 한 시민이 종량제 봉투를 지급 받고 있다. (의왕시 제공)

경기 의왕시가 출생·입양 신고 세대에 대한 종량제봉투 무상 지급 사업을 올해도 추진한다고 6일 밝혔다.2022년부터 시행 중인 해당 사업은 출생·입양 가정의 생활 부담을 줄이고 환경 보호 실천을 유도하기 위해 추진되고 있다.‘출생’ 또는 ‘입양’ 신고를 하는 세대는 관할 주민센터를 방문해 종량제봉투 10L 120매 또는 20L 60매 중 하나를 선택해 받을 수 있다.김성제 시장은 “종량제봉투 무상 지급이 출생·입양 가정에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.안승순 기자