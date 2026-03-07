‘안산선 지하화 통합개발사업’ 추진, 관계 기관 업무협약 체결

이미지 확대 안산시, 국토교통부, 경기도, 국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원 등이 ‘안산선 지하화 통합개발사업’ 추진을 위한 업무 협약을 체결했다.(안산시 제공)

경기 안산시는 6일 안산시청에서 ‘안산선 지하화 통합개발사업’ 진행을 위한 관계 기관 업무협약을 체결하고, 기본계획 수립 용역 착수보고회도 개최했다.사업을 원활히 진행하기 위한 업무 협약에는 안산시와 국토교통부, 경기도, 국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원이 참여했다.협약식에는 이민근 안산시장, 홍지선 국토교통부 제2차관, 김대순 경기도 행정2부지사 및 관계기관 대표자들이 참석해 사업 추진에 대한 공동 의지를 다졌다.각 기관은 협약에 따라 ▲제도 개선 지원 ▲신속한 기본계획 수립 ▲전문성 공유 ▲행정 절차 지원 등 사업 추진 전반에 대해 긴밀히 협력하기로 했다.이어 오후에 열린 기본계획 수립 용역 착수보고회에서는 사업 추진 배경과 기본계획 수립 방향, 향후 일정 등이 공유됐다.기본계획 수립 기관인 경기도와 안산시는 시민이 체감할 수 있고 실현 가능한 계획이 수립될 수 있도록 내실 있는 용역을 진행해 나갈 계획이다.이민근 안산시장은 “안산선 지하화는 단순한 교통 인프라 개선을 넘어 안산시의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 사업”이라며 “관계기관과 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 도시 공간 혁신을 이뤄 나가겠다”고 밝혔다.한편 안산시는 약 2년 동안 기본계획 수립 절차를 거친 뒤, 안산선 지하화 사업이 조속히 진행될 수 있도록 관련 행정 절차를 단계적으로 진행해 나갈 방침이다.안승순 기자