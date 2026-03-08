수원특례시, ‘제7회 새빛세일페스타 수원’ 3월 20~29일 개최

이미지 확대

수원특례시(시장 이재준)가 3월 20일부터 29일까지 ‘제7회 새빛세일페스타 수원’을 개최한다.‘지역 상권을 찾아가는 새빛세일페스타’를 슬로건으로 하는 이번 행사는 수원시 소상공인·전통시장·골목형상점가·대규모점포 등이 참여하는 사은·할인 행사다.개막행사는 21일 오후 1시부터 남문로데오 청소년문화공연장(행궁동)에서 열린다. 행사는 축하공연, 개막 퍼포먼스 등으로 진행된다. 시는 플리마켓·체험부스·포토존 등 다양한 부대행사도 운영한다.행사 기간에 참여업체에서 수원페이를 사용하면 결제금액의 20%를 즉시 환급해 주는 이벤트를 진행한다. 1인당 2만원 한도로 선착순 지급하며 예산이 소진되면 종료된다.제7회 새빛세일페스타 할인·사은행사에 참여를 희망하는 업체는 3월 13일까지 새빛톡톡에서 신청하면 된다. 참여업체 명단과 상세한 행사 내용은 3월 16일 이후 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr)에서 ‘새빛세일페스타’를 검색해 확인할 수 있다.안승순 기자