김동연, ‘중동위기 대응 정부와 발 맞춘다’…특별경영자금 600억원 신설

경기도가 600억원 규모의 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’을 신설하고 기업 피해 접수센터를 개소하는 등 중동 정세 악화에 따른 긴급 대책을 마련했다.도는 총괄지원반, 수출기업지원반, 물가민생지원반, 금융지원반 등 4개 반으로 구성된 중동 상황 대응 전담조직(T/F)을 운영하며 경제 상황 변화에 신속히 대응할 계획이다.김동연 경기도지사는 9일 ‘중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의’를 열어 국제 정세 변화가 도내 산업과 기업에 미칠 영향을 점검하고 이같은 대응 방안을 논의했다.김 지사는 “주가도 그렇고 경제에 불안정성이 커지고 있다. 오늘 아침 대통령께서 회의했다는 소식을 들었는데 국정 파트너인 경기도에서도 할 수 있는 일을 찾아보고 도민에게 안정감을 줄 수 있는 신속한 조치를 하기 위해 회의를 소집했다”고 배경을 설명했다.이어 지난 5일 내린 4개 항의 긴급지시를 언급하면서 “경기도가 국내 경제와 산업의 중심이 되는 곳임을 감안해 도민 생활이 안정될 수 있도록 경제실이 중심이 돼서 차질 없이 신속하게 대응해달라”고 당부했다.그러면서 “기업하시는 분들이나 도민들이 안정될 수 있도록 발 빠르게 움직이는 것이 중요하다. 지시한 것 외에도 추가로 할 수 있는 것들을 찾아 사안 전개에 따라 신속하게 해달라”고 덧붙였다.앞서 김 지사는 지난 5일 중동 정세 악화에 대응해 4개 긴급 조치 검토를 지시했다. 주요 내용은 ▲도에 피해 접수센터를 설치하고 기업별 1대1 대응체계를 구축 ▲호르무즈 해협 우회 운항 등으로 발생하는 물류비 증가분 지원 방안 검토 ▲경기신용보증재단을 통한 기업 보증 확대와 긴급 경영자금 지원 검토 ▲중동 대상 수출 품목 등에 대한 수출 바우처 추가 지원 등이다.김 지사의 지시에 따라 도는 지난 6일 경제실장 주재로 실무회의를 열고 다양한 대응 방안을 마련했다.기업 피해를 최소화하기 위해 ‘중동 정세 악화 기업 피해 접수센터’를 설치해 기업 애로 사항을 상시 접수하고 상담과 지원을 연계한다. 긴급한 상황임을 고려해 기업당 물류비 지원 한도를 기존보다 200만원 올려 500만원까지 지원한다.이와 함께 중소기업이 해외 수출 과정에서 부담하는 운송비 일부를 지원하는 ‘중소기업 해외 수출 운송비 지원 사업’도 추진한다. 해상 운송의 경우 건당 최대 500만원, 항공 운송의 경우 건당 200만원까지 지원한다.금융 분야에서는 중동 정세 영향으로 경영 애로를 겪는 수출기업 등을 대상으로 600억원 규모의 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’을 신설한다. 구체적으로 ▲기업당 최대 5억원 한도 ▲융자 기간은 5년(1년 거치 4년 균등분할상환) ▲이차보전율 2.0%p 고정 지원 등 금융 부담을 최소화한 자금 지원이다.또한 총 13억 7000만원 규모의 수출 바우처를 발급해 도내 수출 중소기업 182개 사를 대상으로 맞춤형 수출 지원 서비스를 신속히 제공할 계획이다. 기업당 약 1000만원 규모의 수출 지원 서비스를 이용할 수 있다. 700만원은 경기도가 지원하고 300만원은 기업이 부담한다.안승순 기자