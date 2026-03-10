메뉴
수원시, 지역공동체 일자리사업 ‘찾아가는 우산수리센터’ 운영

안승순 기자
수정 2026-03-10 08:40
입력 2026-03-10 08:40
수원시 제공
수원시 제공


수원특례시(시장 이재준)가 오는 6월까지 ‘2026년 상반기 찾아가는 우산수리센터’를 운영한다.

상반기 지역공동체 일자리 사업으로 추진하는 찾아가는 우산수리센터는 우산 수리 전문가에게 교육받은 지역공동체 일자리 사업 참여자가 시민들의 고장 난 우산을 무료로 고쳐주는 서비스다.

3월 3~31일 지동창작마을센터(팔달구)를 시작으로 4월 1~29일 세류2동 행정복지센터(권선구), 5월 4~27일 영통종합사회복지관(영통구), 6월 1~30일 장안구청(장안구)을 순회한다.

운영 시간은 매주 월~수요일(공휴일 휴무) 오전 9시 30분부터 오후 3시 30분까지다. 생활 우산을 대상으로 1인당 2개까지 수리할 수 있다. 골프우산·수입 우산·고급 양산 등 특정 부품이 필요한 우산은 수리하지 않는다.


수원시는 지난해 찾아가는 우산수리센터를 운영해 총 3451개의 우산을 수리했다.

안승순 기자
