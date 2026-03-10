메뉴
경남 찾은 전지훈련·대회 참가팀 증가…경제효과 1331억원

이창언 기자
이창언 기자
수정 2026-03-10 14:57
입력 2026-03-10 14:57

2025년 1만 1218개 팀 방문
연인원 기준 전년 대비 23% 증가

이미지 확대
경남 밀양에서 열린 2025 연맹회장기 전국실업대학배드민턴선수권대회 모습. 2026.3.10. 경남도 제공
경남 밀양에서 열린 2025 연맹회장기 전국실업대학배드민턴선수권대회 모습. 2026.3.10. 경남도 제공


경남을 찾는 전지훈련팀과 스포츠 대회 참가팀이 크게 늘어 지역 경제에도 긍정적인 효과를 내는 것으로 나타났다.

경남도는 2025년 전지훈련과 스포츠 대회 참가 등을 목적으로 경남을 방문한 스포츠팀이 1만 1218개 팀, 선수는 28만 4687명으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 연인원 기준 약 145만명으로, 이는 전년보다 27만 3685명(23%) 늘어난 규모다.

스포츠팀·선수 방문에 따른 경제적 파급 효과는 1331억원으로 분석됐다. 전년보다 273억원(25%) 증가한 규모로, 도는 숙박·음식·관광 등 지역 상권 활성화에 도움이 된 것으로 봤다.

도는 방문 스포츠팀 증가 요인으로 겨울철 온난한 기후에 따른 전지훈련 수요 확대와 전국 규모 스포츠 대회 유치, 시군별 특화 종목 육성 등을 꼽았다. 전용 경기장 확보와 체재비·훈련용품 지원, 시설 사용료 감면, 숙박·요식업 할인 등 다양한 지원 정책도 영향을 미친 것으로 분석했다.

시군별 특화 종목도 방문팀 유치에 힘을 보탰다.

창원시는 사격과 사이클, 김해시는 하키와 카누, 밀양시는 배드민턴, 고성군은 역도 등을 중심으로 전지훈련팀을 끌어들였다. 김해하키경기장과 고성역도경기장 등 전문 체육시설도 활용되고 있다.

전년 대비 방문팀 증가 폭은 양산시가 852개 팀에서 2372개 팀으로 늘어나며 가장 큰 증가세를 보였다. 밀양시와 통영시도 증가 폭이 컸다.

방문 스포츠팀 유치 실적은 고성군이 가장 많았고 양산시, 창원시가 뒤를 이었다.

경남도는 방문 스포츠팀을 대상으로 스포츠 재활 지원과 대회 현장 컨디셔닝, 종목별 경기력 향상 프로그램을 운영하고 있다. 또 시군 전지훈련 정보를 담은 홍보 책자를 제작해 배포하며 신규 방문과 재방문 유도에도 나서고 있다.
정영철 경남도 문화체육국장은 “수도권 집중으로 지역 인구 유지가 어려운 상황에서 방문 스포츠팀 유치는 숙박·음식업 등 지역 상권 활성화에 도움이 되는 중요한 요소”라며 “체육 인프라 확충과 차별화된 지원 정책을 통해 경남을 대한민국 대표 스포츠 메카로 육성하겠다”고 밝혔다.

창원 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
