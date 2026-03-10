메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

오산시, ‘도시 첫인상 환하게 밝힌다’…시 경계 7곳에 ‘웰컴사인’ 설치

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-03-10 17:07
입력 2026-03-10 17:07
이미지 확대
원동고가 앞 웰컴사인 (오산시 제공)
원동고가 앞 웰컴사인 (오산시 제공)


경기 오산시는 도시의 첫 인상을 높이고 야간에도 도시 이미지를 효과적으로 전달하기 위해 시 경계 주요 진입부 7곳에 ‘시 경계 안내시설물(웰컴사인)’을 설치했다고 밝혔다.

설치된 곳은 ▲부산동 운암사거리 ▲외삼미동 삼미별하유치원 ▲두곡동 남부대로 ▲갈곶동 오산세종병원 ▲내삼미동 오산대역로 ▲세교동 세마사거리 ▲원동 원동고가 등 주요 도로변이다.

시설물에는 조명을 적용해 야간에도 눈에 띄게 했다.

지난 6일 현장을 직접 찾아 설치 상태와 조명 연출 등을 점검한 이권재 시장은 “오산을 찾는 분들이 도시의 첫 관문에서부터 환영의 분위기를 느낄 수 있도록 경계 안내시설물을 설치했다”며 “앞으로도 도시 환경을 정비해 방문객과 시민 모두가 편안하게 느낄 수 있는 도시 이미지를 만들어가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
오산시가 시 경계 안내시설물을 설치한 주요 목적은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기