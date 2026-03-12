김동연 “지도에 있지만 쓸 수 없었던 땅, 돌려드리겠다”…철도지하화 청사진 제시

이미지 확대 12일 김동연 경기도지사가 안양역에서 ‘철도지하화 통합개발사업 비전선포식’에서 사업 계획을 발표하고 있다. (경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김동연 경기도지사가 철도지하화 사업으로 단절된 도심을 연결하고 도민의 주거·생활 환경을 혁신하는 ‘철도지하화 통합개발’을 완수하겠다고 밝혔다.지난 2월부터 두 번째 민생경제 현장투어(달라질 때까지 달려갑니다)에 나선 김동연 경기도지사는 12일 안양역에서 이런 내용을 담은 ‘철도지하화 통합개발사업 비전선포식’을 열고 이같이 말했다.그는 “오늘 지도에는 있지만 쓸 수 없었던 땅, 이곳을 도민들께 돌려드리는 원대한 비전을 발표하고자 한다. 바로 철도지하화 통합개발”이라며 “철도를 지하로 내려 더 빠르고 편리하게 이용하도록 하고, 새롭게 태어난 지상 공간은 온전히 도민들께 돌려드리겠다”고 강조했다.이어 “1905년 개통한 경부선은 우리나라 경제 성장의 핵심 축이었지만 한편으로는 도시 공간과 생활권을 단절하고, 교통 혼잡과 소음을 유발하는 장벽이기도 했다. 경기도는 이 장벽을 허물고 안양을 상전벽해로 만들겠다”며 “석수역부터 관악역, 안양역, 명학역까지 총 7.5km 구간이 지하화가 되면 49만㎡, 약 15만평의 땅이 새롭게 생긴다. 새롭게 생겨난 땅을 온전히 우리 시민들을 위한 삶터, 쉼터, 일터 그리고 이음터로 만들겠다”고 약속했다.그러면서 “철도지하화 통합개발을 통해 안양에 6000여 가구가 살 수 있는 맞춤형 주택을 공급하고, 도심공원과 문화시설 등 여가를 즐기는 공간도 확대하겠다. 인근 대학, 지역 특화사업과 연계한 일자리가 생겨나고, 철도로 단절됐던 신구도심이 연결되면서 도시가 완전히 새롭게 설계될 것”이라고 덧붙였다.경기도는 현재 경부선(안양·군포·의왕·평택), 경인선(부천), 안산선(안산·군포), 경의중앙선(파주) 등 4개 노선, 7개 시 37km 구간에 대해 철도지하화 통합개발사업을 추진 중이다. 안산선(안산 구간)은 지난 2월 선도사업으로 선정돼 현재 기본계획을 수립하고 있다.도는 철도지하화 통합개발사업을 통해 ▲철도 소음과 진동을 없애고 맞춤형 주거를 공급하는 ‘삶터’ ▲철도가 사라진 자리에 도심 공원과 복합엔터테인먼트 시설을 조성하는 ‘쉼터’ ▲IT·모빌리티·반도체 등 지역 특화산업과 연계하는 ‘일터’ ▲철도로 단절된 생활권을 하나로 묶고 도시 공간 구조를 혁신해 도민의 삶에 시간을 더하는 ‘이음터’를 도민에게 제공한다는 계획이다.안양시의 경우 석수역에서 명학역까지 7.5km 구간으로 지상은 업무복합중심지(석수역 구간), 공공행정·문화복합중심지(관악역 구간), 랜드마크 중심지(안양역 구간), 첨단산업 육성지(명학역 구간)로 개발할 계획이다.도는 국토교통부 종합계획 발표 시 신속한 기본계획 추진을 위해 2026년 본예산에 기본계획 수립 용역비 14억 3000만원을 선제적으로 확보했다.안승순 기자