영암군, 중동 전쟁 대응 민생 안정 대책 추진

농민수당 조기 지급과 취약계층 유류비 지원 등 나서

이미지 확대 영암군청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 영암군이 중동 전쟁 여파로 어려움을 겪고 있는 군민들의 민생 안정을 위해 유류비 지원과 농민 수당 조기 지급에 나선다.군은 지난 11일 군청에서 미국–이란 전쟁에 따른 국제 유가 상승에 대응하는 긴급회의를 열고 민생 안정 대책을 마련했다.이날 회의에서는 호르무즈 해협 봉쇄와 중동 정세 불안에 따른 국제 유가 상승으로 물가 인상 압력이 커지는 상황에서 군민 생활비 부담 완화 등 민생 안정과 지역경제 위축 완화 방안 등이 집중 논의됐다.먼저 유류비 부담 완화 정책으로 지역화폐 ‘월출페이’로 주유소에서 결제하면 캐시백을 기존 15%에서 20%로 확대한다.이어 경로당 454개소와 아동시설 50개소에 대한 유류비 추가 지원으로 난방비 상승 압력을 낮추고 어르신과 영유아 등의 환절기 건강 보호 지원 대책을 추진한다.이와 함께 총 75억원 규모의 농민수당 지급 시기를 5월 말에서 4월 중순으로 앞당겨 조기 지급해 농가 경영 부담을 완화하고 지역 소비 촉진을 추진한다.영암군은 또 농·어민, 화물차 기사, 소상공인 등 유가 상승의 영향을 받는 계층 지원을 위해 정부 추가경정예산에 지원 대책 반영을 건의하기로 했다.윤재광 부군수는 “국제 유가 상승 등에 따른 취약계층의 생활비 부담 완화를 위해 다양한 민생 안정 대책을 신속히 추진해 군민 생활 안정과 지역경제 회복에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자