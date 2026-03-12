정명근, 정부 ‘신속 추경 편성’ 발맞춰 지역화폐 500억원 확대 발행

이미지 확대 12일 윤성진 화성 제1부시장이 ‘민생경제 비상 대책 점검회의’를 주재하고 있다. (화성시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 미국-이란 전쟁으로 글로벌 경제 불확실성이 확대됨에 따라 이재명 대통령이 12일 수석보좌관회의에서 신속한 추가경정예산(이하 추경) 편성을 지시한 가운데 화성특례시는 11일에 이어 12일 오전 ‘민생경제 비상 대책 점검회의’를 개최했다.국제유가 상승과 글로벌 경제 불확실성 확대에 대응하고 이재명 정부의 신속한 추경 추진과 민생경제 안정 정책 기조에 발맞춘 지방정부 차원의 대응 방안을 점검하기 위해서다.윤성진 제1부시장 주재로 열린 이날 회의에는 기획조정실, 기업투자실, 교통국, 농정해양국, 기후에너지환경국 등 관련 부서가 참석해 재정·복지·교통·기업·농업 등 전 분야의 대응 상황을 종합적으로 점검했다.윤 부시장은 중앙정부의 조기 추경 편성 기조를 반영하고 민생위기에 선제적으로 대응하기 위해 가용한 행정력을 총동원해 즉각적인 대응 체계를 마련할 것을 지시했다.시는 석유가격 불안정에 대응하기 위해 정명근 시장 지시로 4월 10일까지 관내 주유소 234개소를 대상으로 현장 점검반을 운영한다. 점검반은 석유 최고가격제 준수 여부와 가격표시제 이행 여부, 유종별 잔량 확인 및 판매 거부 행위, 가짜 석유 불법 유통 등을 집중 확인하고 있다.민생 체감 물가 부담을 완화하기 위한 정책도 함께 추진한다. 시는 지역화폐 발행 규모를 기존 월 300억원에서 월 500억원으로 확대해 시민들의 장바구니 물가 부담을 줄인다.이와 함께 소상공인 특례보증 제도를 적극 활용해 매출 감소와 원가 상승으로 어려움을 겪는 업종을 중심으로 유동성 지원을 강화한다. 위기를 선제적으로 차단하고 노후 냉난방기 교체 등 경영환경 개선 사업을 조기에 집행해 소상공인의 에너지 비용 부담 완화도 지원할 방침이다.에너지 취약계층 보호 대책도 강화한다. 노인, 장애인, 한부모 가족 등 취약계층을 대상으로 난방비 지원 정책 홍보를 확대하고 3월 월동 난방비를 오는 20일 지급할 예정이다. 또한 복지시설 운영비를 긴급 점검해 주유비와 식재료비 상승으로 인한 운영 차질이 발생하지 않도록 조치할 계획이다.수출기업 지원도 강화한다. 화성특례시의 중동 지역 수출 규모가 약 6% 수준인 점을 고려해 관내 수출기업을 위한 상시 피해 접수 창구를 운영하고 수출 물류비 지원 한도를 기업당 최대 300만원에서 400만원으로 확대한다.정 시장은 “‘추경 편성은 최대한 신속하게 추진해야 하며 민생경제 대응의 골든타임을 허비해서는 안 된다’는 이재명 대통령의 말씀에 깊이 공감한다”며 “고유가와 물가 상승으로 시민들의 생활 부담이 커지고 있는 상황에서 민생경제 안정을 위한 선제적 대응을 신속히 추진하고 있다”고 밝혔다.이어 “시민들의 고통을 곁에서 함께하기 위해 가용한 모든 행정력을 총동원해 민생경제 위기에 속도감 있게 대응하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자