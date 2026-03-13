안성 금석천, 시민의 품으로 돌아왔다…생태하천 복원사업 준공

이미지 확대 복원된 안성 ‘금석천2 생태하천’(안성시 제공)

경기 안성시는 단절돼 있던 금석천 옥산교에서 안성천 합류 지점까지 약 1.56km 구간의 ‘금석천2 생태하천복원사업’을 마쳤다.2013년 7월 ‘금석천1 생태하천복원사업’ 완료 이후 약 13년 만에 ‘금석천2 생태하천복원사업’이 2026년 2월 준공되면서, ‘당왕지구 수변공원’에서 ‘안성천 합류 지점’까지 이어지는 총 4.25km의 연속된 수변 생태길이 완성됐다.이 사업은 식생롤, 경화토 포장, 자연석 등 친환경 공법으로 자연형 생태계를 복원하고, 축구장 절반이 조금 넘는 규모인 4150㎡의 생태습지를 조성했다.아울러 수풀과 낙서, 쓰레기로 방치돼 있던 옥산교 하부 공간을 정비하고 생태하천의 의미를 체감할 수 있는 조형물과 경관조명을 설치해 시민들이 잠시 머물며 휴식할 수 있는 생태 친화적 공간으로 새롭게 조성했다.김보라 시장은 “금석천2 생태하천복원사업은 사람과 자연이 공존하는 생태계를 복원함과 동시에 친환경 휴식 공간을 제공하는 것은 물론, 인근 지역 상권에도 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 밝혔다.안승순 기자