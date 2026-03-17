이상일 시장 “중동발 민생 위기, 상황 끝날 때까지 비상한 각오로 일해야”

용인시, 시장을 단장으로 한 ‘비상경제 대응 T/F’ 구성

상·하수도 요금, 쓰레기봉투 가격 상반기까지 동결

이미지 확대 16일 이상일 용인시장이 16일 ‘비상경제 민생안정 대책 회의’를 주재하고 있다. (용인시 제공)

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용인특례시는 미국과 이란의 전쟁에 따른 국제유가 상승 등 혼란한 국제경제 상황이 시민들의 생활에 부담을 줄 가능성에 대비해 분야별 대응책을 마련해 추진하기로 했다.이상일 시장은 16일 시청에서 ‘비상경제 민생안정 대책 회의’를 열고 서민경제와 직결된 에너지와 소비재 물가 실태를 점검하고, 서민 지원 방안을 논의했다.이 시장은 “중동발 위기에 따른 유가 급등 등의 문제가 장기화하면 시의 사회취약계층, 소상공인과 자영업자, 서민, 농민 등의 생활을 어렵게 할 가능성이 크다”며 “시는 민생안정을 위해 분야별로 상황을 점검하고 어려움에 처할 수 있는 분들에 대한 세심한 대책을 수립해야 한다”고 밝혔다.이어 “정부가 놓친 것들도 있을지 모르니 시 차원에서 정부에 요청할 것들에 대해서도 검토할 필요가 있다”며 “비상상황이 마무리될 때까지 비상한 각오로 일하자”고 강조했다.이 시장을 단장으로 한 T/F는 류광열 1부시장이 부단장을 맡아 ▲총괄지원반 ▲물가안정반 ▲취약계층지원반 ▲운수·에너지지원반으로 구성해 각 분야별 동향을 실시간으로 파악하고 점검한다.시는 서민 생활에 영향을 미치는 소비재 물가의 상승 요인을 방지하기 위해 개인서비스요금과 농·축·수산물, 정부의 특별관리 품목에 대해 모니터링을 하는 등 물가 안정에 주력할 방침이다.이와 관련해 시는 상·하수도 요금과 쓰레기봉투 가격은 상반기까지 동결하고 유가 상승으로 대중교통 사업자가 버스 노선을 단축 운행하지 않도록 사업자와 협의하고, 지도·점검할 계획이다.지역 내 주유소 198곳을 대상으로 수급 상황을 모니터링하고, 가짜 석유 판매, 매점매석, 불법 유통 등의 문제가 발생하지 않도록 한국석유관리원과 함께 합동점검도 벌인다.시는 취약계층을 위한 일자리 사업을 단계별로 확대 운영하고 농업용 면세유의 안정 공급, 유가와 식재료 가격 상승에 큰 부담을 느끼는 취약계층과 복지시설에 대한 지원 방안도 마련할 계획이다.또한 원활한 물류 운송을 위해 유가 상승에 따른 보조금 지급 증가에 대비한 추경 예산 확보 문제도 검토하기로 했다.안승순 기자