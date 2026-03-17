김동연 “정부 중동 추경, 경기도가 가장 빨리·선제적으로 뒷받침해야”

이미지 확대 김동연 경기도지사가 17일 경기도청에서 김성중 행정1부지사와 주요 실국장이 참석한 가운데 민생·에너지 추경을 위한 긴급 전략회의를 주재하고 있다. (경기도 제공)

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이재명 대통령이 17일 취약계층과 수출기업 지원 등을 위한 ‘전쟁 추가경정예산(추경)’의 신속한 편성을 주문한 것과 관련해 경기도가 이를 뒷받침하기 위한 추경 준비에 들어갔다.김동연 경기도지사는 이날 경기도청에서 김성중 행정1부지사와 주요 실국장이 참석한 가운데 민생·에너지 추경을 위한 긴급 전략회의를 열었다. 회의는 경기도 재정과 추경 현황을 점검하고 정부 추경 대응 현안을 논의하기 위해 마련됐다.이 자리에서 김 지사는 “정부가 심각한 중동 정세 속에서 추경을 결정한 만큼 정부 추경에 경기도가 적극 뒷받침한다는 분명한 원칙을 가지고 추경을 세우자”며 “정부 추경 규모를 보면서 경기도도 충분한 규모로 민생과 에너지 분야를 선제적으로 지원하는 방향으로 편성하자”고 밝혔다.그러면서 “고액 체납자 징수를 포함해 숨은 세원 발굴 등 세수 확대 방안도 나름대로 찾아보라”고 지시했다.도는 중동 전쟁과 유가 급등의 충격을 완화하고 취약계층을 중심으로 민생을 지원하는 데 주력한다는 정부 방침에 따라 민생과 에너지 분야 추경을 중점적으로 검토할 계획이다.안승순 기자