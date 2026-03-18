중동 분쟁 ‘국제 유가 요동’…이권재 오산시장, 주유소 현장 점검

이미지 확대 이권재 오산시장이 17일 한 주유소를 방문해 관계자와 대화하고 있다. (오산시 제공)

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이권재 경기 오산시장이 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 국제 유가 변동 가능성에 대응해 관내 주유소 점검과 현장 소통 강화에 나섰다.이 시장은 17일 관내 정유 3사 주유소(HD현대오일뱅크, S-OIL, GS칼텍스)를 직접 방문해 운영 상황을 점검하고, 현장에서 업계 관계자들의 애로사항을 들었다.오산시는 이달 31일까지 관내 33개 주유소를 대상으로 ▲판매가격 게시 현황 ▲유류 재고 보유량 ▲공급가격 변동 내역 ▲최고가격 준수 여부 ▲가격표시 적정성 등을 중점 점검한다.이어 다음 달 17일까지 액화석유가스 사업장을 대상으로 ▲가스시설 안전관리 상태 ▲화재 및 가스 사고 예방 조치 여부 등을 중심으로 점검할 계획이다.시는 이번 점검을 통해 연료 공급 안정성과 시설 안전관리 실태를 동시에 확인하고, 현장에서 확인된 사항은 즉시 보완 조치해 시민 불안을 최소화할 방침이다.이권재 오산시장은 “중동 지역 정세 변화로 국제 유가의 변동성이 커지는 상황에서 시민들이 체감하는 불안을 줄이는 것이 중요하다”며 “현장 점검과 업계 협력을 통해 안정적인 유류 공급과 안전한 주유 환경이 유지될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자