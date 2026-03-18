지방선거 77일 앞…경남경찰, 5대 선거범죄 단속 강화

선거사범 수사상황실 설치

선거 당일까지 단속 체제

이미지 확대 경남경찰청 선거사범 수사상황실 개소 모습. 2026.3.18. 경남경찰청 제공

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오는 6월 3일 치르는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 경찰이 선거범죄 단속 체제에 돌입했다.경남경찰청은 선거를 77일 앞둔 18일 도내 24개 경찰관서에 ‘선거사범 수사상황실’을 설치하고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.수사상황실은 선거 당일까지 24시간 가동된다.경찰은 흑색선전, 금품수수, 공무원 선거 관여, 불법 단체동원, 선거폭력 등 5대 선거범죄를 중점 단속 대상으로 정했다.특히 선거 관련 가짜뉴스와 허위정보 유포가 유권자의 판단에 영향을 미칠 수 있다고 보고 신속 대응에 나설 방침이다.인공지능(AI)을 활용한 딥페이크(이미지·음성 합성 기술) 영상 등 신종 범죄에도 수사 역량을 집중한다.경찰은 사이버범죄수사대를 중심으로 최초 제작자와 유포자까지 추적·검거할 계획이다. 선거운동 목적으로 딥페이크 영상을 제작·유포하는 행위는 이달 5일부터 전면 금지됐다.경남경찰청은 이번 선거가 경찰 중심 수사 체계로 진행될 가능성이 큰 만큼 책임 있는 대응을 강조했다.경찰 관계자는 “지방선거는 주민 의사를 반영하는 중요한 절차”라며 “깨끗하고 공정한 선거가 치러질 수 있도록 선관위, 검찰 등 관계기관과 협력해 공정하고 엄정한 단속을 이어가겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자