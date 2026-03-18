안성시, ‘새싹부부성장지원금 지원’ 확대…49세 이하 신혼부부 연령 기준 폐지

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경기 안성시는 13일 ‘안성시 출산·양육 지원 조례’의 일부 개정을 통해 새싹부부성장지원금 연령 기준(49세 이하 신혼부부)을 폐지했다.새싹부부성장지원금은 신혼부부의 안정적인 생활 기반 마련과 출산 장려를 목적으로 2025년 7월 1일부터 시행됐다. 이 사업은 단기간에 예산이 소진될 만큼 많은 관심을 받았으나, 49세 이하로 연령 제한 기준이 있어 다양한 가족 형성 시기를 포용하지 못하는 아쉬움이 있었다.이에 시는 이러한 한계를 보완하고자 연령 기준을 전면 폐지해, 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 지원 범위를 확대했다.지원금은 1차 성장지원금(결혼)과 2차 성장지원금(출산)으로 나눠 단계적으로 지급된다. 1차 성장지원금은 2025년 7월 이후 혼인신고를 완료한 부부가 6개월 이내에 신청할 경우, 100만원의 지역화폐가 지급된다. 다만, 부부 중 한 명이 안성시 외 지역에 주소를 두고 있는 경우 혼인신고 후 30일 이내 전입신고를 완료하면 신청할 수 있으며, 49세 이상인 경우 2026년 1월 1일 이후 혼인신고한 부부부터 지원 가능하다.2차 성장지원금은 1차 지원금을 받은 신혼부부가 10년 이내 안성시에서 첫째 자녀를 출생신고 하고, 자녀가 만 1세가 된 시점부터 6개월 이내에 신청할 경우 지급된다. 이 경우에도 100만원의 지역화폐가 추가로 지급된다.안승순 기자