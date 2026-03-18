충남 ‘AI 대전환’ 100대 과제 5.8조 투입

이미지 확대 18일 충남도청에서 열린 AI 대전환 추진 전략 보고회에서 김태흠 충남지사 등이 기념 사진을 촬영하고 있다. 도제공

이미지 확대 AI 대전환 추진 전략 보고회에서 김태흠 지사가 발언을 하고 있다. 도 제공

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충남도가 인공지능(AI) 대전환을 위해 인재 3만명 양성과 펀드 조성 등 10년간 100대 과제에 5조 8900억원을 투입한다.도는 18일 도청사에서 김태흠 지사와 충남 AI 특별위원회 위원 등 60여명이 참석한 가운데 AI 대전환 추진 전략 보고회를 열고 산업·행정·지역사회 등에 AI 대전환을 위한 추진 전략을 제시했다.충남 AI 특위는 ‘사람 중심 AI, 충남의 모든 것을 혁신하다(All in AI for Human)’를 비전으로 제시하고, 혁신 성장 생태계와 제조 AI 전환(AX), AI 지역 도시 서비스 등 7대 전략에 100개 과제를 제안했다.주요 과제는 AI 인재 3만명 양성과 AI 특화 펀드 2500억원 조성 등으로 ‘인프라-인재-자금’ 선순환 체계 구축이다.제조 AX 분야는 AI 팩토리 프로젝트, 기업 맞춤형 스마트 공장 구축 지원, AX 실증 산업단지 조성 등을 통해 제조 기업 AI 보급률을 40%까지 향상시킨다.스마트 농축산업 분야에서는 AX 플랫폼과 로봇·자율화를 통한 농작업 대행 서비스 등으로 스마트 농업 도입률을 35% 이상 달성하고, 수산업은 지능형 양식 모델을 도입해 물고기 폐사율을 20% 이상 줄일 계획이다.교통·인프라 등 산재된 데이터를 AI로 통합 분석해 도시 문제를 지능적으로 해결하는 AI-시티(city)도 추진한다.분야별 과제 추진에 투입하게 될 사업비는 2035년까지 5조 8900억원이다.김태흠 지사는 “충남은 반도체·자동차 등 대한민국 첨단 제조업의 핵심 거점이자, 방산과 바이오 등 미래 산업의 중심지로, AI 전환은 필수 과제”라며 “AI 시대에도 충남이 대한민국을 선도해 나아갈 것”이라고 강조했다.지난해 11월 출범한 충남 AI 특위는 기업 14명, 대학 12명, 연구기관 6명 등 총 32명으로 구성됐다.홍성 이종익 기자