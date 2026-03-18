창원시, 공공기관 2차 이전 선제 대응…유치위원회 출범

산업 연계 8개 기관 타깃 전략 추진

민·관 협력 체계 구축…“유치 성과 창출”

이미지 확대 창원시 공공기관 유치위원회 출범식 모습. 2026.3.18. 창원시 제공

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정부의 공공기관 2차 이전을 앞두고 경남 창원시가 선제 대응에 나섰다.창원시는 18일 시청 제3회의실에서 ‘창원시 공공기관 유치위원회’ 출범식을 열고 본격적인 유치 활동에 들어갔다고 밝혔다.유치위원회는 경제계·학계·산업계·연구기관·시의원·공무원 등 22명의 전문가로 구성됐다. 장금용 창원시장 권한대행과 최재호 창원상공회의소 회장이 공동위원장을 맡아 민·관 협력 체계를 구축했다.이날 위원회는 창원시의 공공기관 유치 의지를 공유하고 2026년 추진 계획과 전략을 논의했다. 특히 지역 전략산업과의 연계 효과가 큰 기관을 중심으로 핵심 유치 대상과 대응 방향을 설정하는 데 의견을 모았다.시는 현재 한국산업기술진흥원과 한국환경공단 등 8개 공공기관을 주요 유치 대상으로 검토하고 있다. 앞으로 위원회를 중심으로 유치 전략을 구체화하고 활동을 체계적으로 추진할 계획이다.창원시는 기계·방위·원자력 산업이 집적된 대표 산업도시로, 공공기관 이전 시 산업과의 연계 시너지 창출이 가능한 입지 조건을 갖추고 있다는 점을 강점으로 내세우고 있다. 여기에 교육·의료·문화·교통 등 정주 여건도 우수해 이전 기관 임직원의 안정적인 정착이 가능하다는 설명이다.최재호 회장은 “창원시의 강점을 바탕으로 공공기관 유치를 적극 추진하고 위원회 중심의 전략적 활동을 통해 가시적인 성과를 내겠다”며 “지역경제 활성화와 국가 균형발전에 기여하겠다”고 강조했다.장 권한대행은 “창원시는 공공기관 이전의 최적지”라며 “정부 정책에 적극 대응하고 관계기관과 협력을 강화해 실질적인 유치 성과를 만들어내겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자