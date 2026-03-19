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정명근, “이재명 부동산 정책, 가장 빠르게 구현할 것”…화성시-한국부동산원 MOU 체결

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안승순 기자
수정 2026-03-19 17:58
입력 2026-03-19 17:58
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19일 정명근 화성특례시장이 한국부동산원과 부동산 데이터 기반 정책교류 및 도시개발 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 데이터 기반 도시개발방안에 대한 의견을 말하고 있다. (화성시 제공)
19일 정명근 화성특례시장이 한국부동산원과 부동산 데이터 기반 정책교류 및 도시개발 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 데이터 기반 도시개발방안에 대한 의견을 말하고 있다. (화성시 제공)


화성특례시가 이재명 정부의 부동산 정책에서 핵심 역할을 맡고 있는 한국부동산원(원장 이헌욱)과 손잡고 데이터 기반 도시개발 및 주거복지 정책을 추진한다.

화성시는 19일 시청에서 한국부동산원과 부동산 데이터 기반 정책 교류 및 도시개발 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

한국부동산원은 부동산 가격 공시·통계·시장 관리 등 국가 부동산 정책을 수행하는 국토교통부 산하 공공기관으로, 이재명 정부의 부동산 정책을 추진하는 핵심 기관이다.

이번 협약은 중앙정부-공공기관-지방정부를 유기적으로 연결하는 ‘정책 실행 네트워크’를 화성특례시가 선제적으로 구축했다는 점에서 주목된다.

이헌욱 한국부동산원장은 이재명 대통령이 경기도지사 시절 경기주택도시공사(GH) 사장을 맡아 ‘기본주택’ 등 부동산 정책의 기틀을 함께 마련한 인물로, 현재도 이재명 정부의 정책 방향과 철학을 공유하며 실행을 이끌고 있다.

이 같은 협력으로 화성시는 이재명 정부의 부동산 정책을 지역 현장에 보다 신속하고 정확하게 적용할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가된다.

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정명근 화성시장(왼쪽)과 이헌욱 한국부동산원장이 부동산 데이터 기반 정책교류 및 도시개발 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (화성시 제공)
정명근 화성시장(왼쪽)과 이헌욱 한국부동산원장이 부동산 데이터 기반 정책교류 및 도시개발 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (화성시 제공)


양 기관은 협약에 따라 ▲부동산 통계·실거래가·가격지수 등 데이터 교류 ▲재개발·재건축 등 정비사업 컨설팅 ▲도시개발 및 공공주택 사업 타당성 분석·정책 자문 ▲공익보상 및 공공건축 사업 지원 ▲부동산 정책 공동 연구 및 세미나 개최 ▲공익보상지원센터를 통한 보상 컨설팅 및 교육 지원 등 상호 협력 ▲청년 및 신혼부부 등 주거 취약계층을 위한 공공임대주택 등 시세 조사에 대해 협력한다.

정명근 화성시장은 “이번 협약은 이재명 정부의 부동산 정책과 국정 철학을 화성시 행정에 충실히 반영하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “한국부동산원의 고도화된 데이터와 전문 컨설팅을 바탕으로 화성특례시가 전국 지방정부 가운데서 가장 빠르고 실질적으로 정책을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.
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이어 “4개 구청 체제로 새롭게 출발한 화성특례시가 권역별 균형 발전을 선도하고 청년과 신혼부부가 삶의 출발을 안심하고 시작할 수 있는 도시로 나아가야 한다”며 “한국부동산원과 함께 공공임대주택 시세 조사와 투명한 시장 정보 제공을 통해 실효성 있는 ‘주거 기본권’ 정책을 마련하고 청년이 체감할 수 있는 ‘주거 안심 화성특례시’를 반드시 완성해 나가겠다”고 강조했다.

안승순 기자
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