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이재준 시장, “탑동 이노베이션밸리, 수원 경제자유구역 지정 마중물 되길”

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안승순 기자
수정 2026-03-19 18:07
입력 2026-03-19 18:07
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19일 이재준 수원특례시장이 탑동 이노베이션밸리 착공식에서 축사를 하고 있다.(수원시 제공)
19일 이재준 수원특례시장이 탑동 이노베이션밸리 착공식에서 축사를 하고 있다.(수원시 제공)


이재준 수원특례시장이 “탑동 이노베이션밸리가 수원 경제자유구역 지정의 마중물이 되길 바란다”고 말했다.

이 시장은 19일 권선구 탑동 이노베이션밸리 착공식에서 “탑동 이노베이션밸리가 수원에 미래 세대를 위한 첨단산업 생태계를 조성하는 첫걸음이 될 것”이라며 “이곳에 들어설 첨단산업단지가 강소기업들이 성장하는 기반이 되길 바란다”고 밝혔다.

2029년 7월 준공을 목표로 하는 탑동 이노베이션밸리 개발 사업은 탑동 일원 26만 7000㎡ 규모 부지에 연구·개발(R＆D), 첨단기업 중심의 복합업무단지를 조성하는 사업이다. 이 중 17만㎡가 첨단·복합 업무용지다.

단지에는 반도체, 정보기술(IT), 인공지능(AI), 소프트웨어, 바이오, 메디컬, 사물인터넷(IoT), 로봇, 미래차, 에너지 등 첨단기업이 입주할 수 있다. 총 11개 구역 중 첨단업무시설 용지는 3개 구역, 복합업무시설 용지는 8개 구역이다.

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19일 이재준 수원시장(오른쪽 7번째) 등 탑동 이노베이션밸리 착공식 참석자들이 첫삽을 뜨고 있다. (수원시 제공)
19일 이재준 수원시장(오른쪽 7번째) 등 탑동 이노베이션밸리 착공식 참석자들이 첫삽을 뜨고 있다. (수원시 제공)


탑동 이노베이션밸리는 서수원의 핵심 지역으로 교통 접근성이 좋다. 김포·인천공항까지 1시간 안에 갈 수 있고, 평택항 등 수도권 남부 항만과도 가까워 물류 경쟁력이 뛰어나다.

케이티엑스(KTX), 지티엑스-씨(GTX-C) 노선, 신분당선, 수인분당선, 국철 1호선 등 광역철도망과 영동, 과천·의왕 고속도로, 평택·파주고속도로 등 육상 교통망도 잘 갖춰져 있다.

주요 산업 거점과도 가깝다. 서울 여의도와 강남, 판교 등 주요 업무지구가 반경 30㎞ 안에 있고, 삼성전자(화성·평택), 현대기아차 연구소도 인접해 있다. 인천공항과 평택항 등도 1시간 거리다.
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수원시는 탑동 이노베이션밸리와 수원 알앤디(R＆D) 사이언스파크를 중심으로 하는 ‘수원 경제자유구역’ 지정을 추진하고 있다.

안승순 기자
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