‘누구나 든든한 한끼’…수원새빛돌봄 식사지원, 10식 이용하면 2식 ‘공짜’

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수원특례시(시장 이재준)가 자부담으로 수원새빛돌봄(누구나) 식사 지원 서비스를 이용하는 시민에게 추가 식사를 제공하는 ‘누구나 든든한 한 끼’ 사업을 운영한다.식사 지원이 필요하지만 수원새빛돌봄(누구나) 기준(기준 중위소득 150%)을 넘어 자부담으로 서비스를 이용할 경우 10식 비용인 11만원을 내면, 서비스 제공기관의 사회공헌으로 2식을 추가 제공한다.수원새빛돌봄(누구나) 식사 지원 사업은 돌봄 공백으로 식사 지원이 필요한 시민에게 일반식이나 죽식을 배달해 주는 복지 정책이다.대상은 ▲혼자 거동하기 어렵거나 독립적인 일상생활 수행이 어려운 시민 ▲수발할 수 있는 가족 등이 없는 시민 ▲공적 돌봄 서비스를 이용하지 않거나 서비스 이용 중 불가피한 공백이 발생한 시민 등이다.안승순 기자