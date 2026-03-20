‘누구나 든든한 한끼’…수원새빛돌봄 식사지원, 10식 이용하면 2식 ‘공짜’

수원특례시(시장 이재준)가 자부담으로 수원새빛돌봄(누구나) 식사 지원 서비스를 이용하는 시민에게 추가 식사를 제공하는 ‘누구나 든든한 한 끼’ 사업을 운영한다.
식사 지원이 필요하지만 수원새빛돌봄(누구나) 기준(기준 중위소득 150%)을 넘어 자부담으로 서비스를 이용할 경우 10식 비용인 11만원을 내면, 서비스 제공기관의 사회공헌으로 2식을 추가 제공한다.
수원새빛돌봄(누구나) 식사 지원 사업은 돌봄 공백으로 식사 지원이 필요한 시민에게 일반식이나 죽식을 배달해 주는 복지 정책이다.
대상은 ▲혼자 거동하기 어렵거나 독립적인 일상생활 수행이 어려운 시민 ▲수발할 수 있는 가족 등이 없는 시민 ▲공적 돌봄 서비스를 이용하지 않거나 서비스 이용 중 불가피한 공백이 발생한 시민 등이다.
안승순 기자
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자부담 이용자가 10식 비용 지불 시 총 받는 식사 수는?