아라리오, ‘천안 유소년 배구’ 발전 1000만원 지원

이미지 확대 아라리오 김문수 대표이사(가운데)가 19일 현대캐피탈 스카이워커스 배구단 홈경기에 앞서 배구 꿈나무 지원을 위한 발전기금을 전달하고 있다. 아라리오 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안 향토기업 (주)아라리오는 지역 배구 유망주를 위해 천안 봉서중학교와 쌍용중학교 배구부에 각각 500만원씩 발전기금 1000만원을 전달했다고 20일 밝혔다.아라리오는 천안을 연고로 하는 현대캐피탈 스카이워커스 배구단과 파트너십을 맺고, 상호 홍보활동과 선수 팬미팅, 경기장 내 브랜드데이, 콜라보레이션 상품 개발 등 협업을 펼치고 있다.아라리오의 유소년 배구 선수 육성 지원은 2018년부터 이어오고 있다. 후원은 천안 지역 배구 꿈나무들이 더 나은 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 지원하는 의미를 담고 있다.아라리오는 신세계백화점 천안아산점, 천안종합터미널, 아라리오갤러리, 아라리오뮤지엄을 운영하는 지역사회를 위한 다양한 후원 활동을 전개하고 있다.이와 함께 CIKIM 장학금·지역축제 후원·저소득층 청소년 후원사업 등 기부 활동을 펼치고 있다.아라리오 김문수 대표이사는 “지역사회가 성장하기 위해 다양한 분야에 후원하는 것이 향토기업 아라리오의 당연한 역할이라고 생각한다”며 “지역사회를 위한 다양한 형태의 지원을 지속 진행할 것”이라고 말했다.천안 이종익 기자