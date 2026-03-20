과천 지식정보타운 제비울천 산책로, 3월 말 조기 개방

이미지 확대 19일 신계용 과천시장이 3월 말 조기 개장을 앞둔 지식정보타운 내 제비울천 산책로 공사 현장을 점검했다. (과천시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 지식정보타운 내 제비울천 산책로 개방을 당초 계획보다 3개월 앞당긴다.시는 당초 제비울천 산책로를 2026년 6월 2단계 준공 시점에 맞춰 개방할 계획이었으나, 입주민들의 지속적인 요청과 시민들의 여가·휴식 공간 수요를 반영해 산책로를 3월 말 우선 개방하기로 했다고 20일 밝혔다.제비울천은 지식정보타운 내 주요 하천으로, 현재 하천 정비와 산책로 조성 공사가 진행 중이다.19일 제비울천 공사 현장을 점검한 신계용 과천시장은 “제비울천 산책로를 시민들이 보다 빠르게 이용할 수 있도록 조기 개방을 추진하는 만큼 안전 확보와 시설물 관리에 최선을 다하겠다”라며 “앞으로도 시민들이 일상에서 이용할 수 있는 여가 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자