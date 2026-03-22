의왕시, 캐나다 빅토리아교육청 여름방학캠프 학부모 간담회 개최

이미지 확대 김성제 의왕시장이 21일 ‘캐나다 빅토리아 교육청 여름방학캠프 학부모 간담회’에 참석한 학부모와 인사하고 있다. (의왕시 제공)

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경기 의왕시가 21일 시청에서 ‘캐나다 빅토리아 교육청 여름방학 캠프 학부모 간담회’를 개최했다.김성제 의왕시장과 학부모 35명가량이 참석한 간담회는 프로그램 구성과 안전관리 안내, 행정 절차 등을 공유하고 질의응답을 갖는 시간으로 이어졌다.올해 여름방학 캠프는 7월 말부터 8월 중순까지 캐나다 빅토리아시에서 3주간 운영될 예정으로, 현지 영어 수업(ELL)과 캐나다 가정 홈스테이, 지역 문화 체험과 야외 활동을 결합한 체험 중심 프로그램으로 진행될 예정이다.학생들은 전 세계 다양한 국제 학생과의 교류를 통해 교실 밖에서 살아 있는 언어·문화 감수성과 자립심, 협력 역량을 기를 수 있을 것으로 기대된다.김성제 의왕시장은 “아이들이 교실을 넘어 세계를 교과서 삼아 배우는 경험은 평생의 자산이 된다”며 “안전하고 의미 있는 연수가 될 수 있도록 준비 단계부터 귀국 이후 성과 공유까지 전 과정을 꼼꼼히 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자