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군포시, 산본 9-2구역 사업시행자 LH 지정…정비사업 본격화

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안승순 기자
수정 2026-03-23 09:16
입력 2026-03-23 09:16
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산본신도시 전경 (군포시 제공)
산본신도시 전경 (군포시 제공)


경기 군포시는 선도지구 9-2구역 재건축사업과 관련해 지난 19일 한국토지주택공사(LH)를 사업시행자로 지정하고, 본격적인 정비사업 추진에 나선다고 밝혔다.

산본 9-2구역은 지난해 12월 23일 특별정비구역으로 지정·고시된 지역으로, 선도지구 2개 구역 중 하나다. 1기 신도시 노후계획도시 정비사업에서 최초로 사업시행자 지정이 이뤄졌다.

이번 사업시행자 지정은 토지 등 소유자 동의율이 법정 기준인 과반수를 크게 상회하는 86.46%를 확보함에 따라 사업 실행 단계로 나아갈 수 있는 기반을 마련했다.

특히 공공기관인 LH가 사업시행자로 참여함에 따라 사업의 공공성과 투명성을 확보하고, 보다 체계적이고 안정적인 추진이 가능할 것으로 기대된다.

시는 이번 사업시행자 지정을 계기로 주민대표회의 승인, 시공자 선정 등 후속 절차를 본격적으로 추진할 계획이다.
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하은호 군포시장은 “산본 9-2구역은 선도지구 중 가장 빠르게 사업시행자 지정 단계에 도달한 선도적인 사례”라며 “이번 성과를 바탕으로 군포시가 1기 신도시 정비사업을 선도하는 도시로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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