수원시, 재정건전성↑…총부채 742억 감소, 순자산 4290억 증가

이미지 확대 수원시청 전경

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수원특례시가 2025년 회계연도 세입·세출을 결산한 결과, 총부채는 감소하고 순자산은 증가하는 등 재정건전성이 강화된 것으로 나타났다.수원시는 2025년 총부채는 3172억원으로 전년보다 742억원(19%) 줄었고, 장기차입금 676억원을 갚아 부채가 크게 줄었다고 밝혔다.채무 규모도 큰 폭으로 감소했다. 2025회계연도 채무는 1428억원으로 전년(2054억원)보다 626억원 감소했다. 1인당 채무는 2024년 17만 2000원에서 2025년 12만원으로 30.2% 줄었다.재정 기반은 확대됐다. 시의 2025회계연도 순자산은 19조 9511억원으로 전년보다 4290억원 증가했다. 주민편의시설 자산이 2802억원, 사회기반시설 자산이 979억원 늘었다.2025회계연도 예산현액은 4조 2662억원, 세입결산액 4조 3387억원, 세출결산액 3조 9364억원으로 전년보다 각각 10% 이상 증가했다. 법인지방소득세 등 지방세가 증가하고 체계적인 체납액 징수, 국·도비 보조금 확보를 위한 적극행정 등 재정을 확충하기 위한 노력이 반영된 결과다.세입결산액에서 세출결산액을 뺀 결산상 잉여금은 4022억원이다. 이월액과 보조금 실제 반납금 등을 제외한 순세계잉여금은 1902억원으로 전년보다 102억원 감소했다.안승순 기자