경기도-경기관광공사, ‘로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업’ 6개 콘텐츠 선정

이미지 확대 경기관광공사

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경기도와 경기관광공사는 <경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업> 공모에서 총 6건의 우수 콘텐츠를 최종 선정했다고 24일 밝혔다.이번 공모는 지역 고유의 관광자원과 스토리를 활용한 로컬 관광 콘텐츠를 발굴하고 지자체와 민간이 참여하는 실행 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 이를 실제 관광 상품으로 연결해 지역 경제 활성화와 관광 소비 확산을 도모한다는 계획이다.총 26개 콘텐츠가 접수됐으며 서면 및 대면 평가, 현장 평가를 통해 콘텐츠 완성도, 지역성, 사업성, 지속 가능성 등을 종합 평가해 선정했다.선정된 콘텐츠는 ▲광명의 ‘광명심도(深度): 동굴 깊은 곳에서 지역의 가치를 캐내다’ ▲동두천의 ‘동두천자연휴양림 거점 로컬 성과 축적·확산형 관광 모델 구축’ ▲여주의 ‘여주 강천섬 느림랜드 조성’ ▲양주의 ‘교외선 아트-플롯(Art-Plot)’ ▲파주의 ‘Re:DMZ[Regeneration＆Relax] 금지된 땅에서 피어나는 치유와 상생, 파주 생태 웰니스 대전환’ ▲하남의 ‘하나반 프로젝트 : 하남 나무고아원 관계형 치유 관광’(가나다 순) 6건이다.선정된 6개 콘텐츠는 향후 사업 조정을 거쳐 사업비 지원과 함께 홍보 콘텐츠 제작, 관광 상품화 지원, 모니터링 및 성과 점검 등을 통해 관광객 유입과 지역 관광 활성화로 이어질 수 있도록 단계적으로 추진할 예정이다.안승순 기자