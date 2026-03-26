이천시 남정~도암 간 확포장 도로 개통, 교통정체 해소· 지역경제 활성화 기대

이미지 확대 경기 이천시 남정~도암 간 시도 3호선 확·포장도로 준공식에서 참석자들이 테입 컷팅을 하고 있다. (이천시 제공)

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경기 이천시 남정~도암 간 시도 3호선 확·포장도로가 26일 개통됐다.이 도로 공사는 2016년 신둔역 개통 이후 증가한 교통 수요에 대응하고, 성남∼장호원 간 자동차 전용도로(국도 3호선) 개통에 따른 도암나들목(IC) 이용 차량 증가로 발생한 정체를 해소하기 위해 추진됐다.270억원을 투입돼 연장 2.5km 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장했다.김경희 이천시장은 “이번 도로 확장은 주민 통행 불편 해소와 교통 환경 개선에 크게 이바지할 것”이라며 “앞으로도 남정리∼지석리, 인후리∼용면리, 도암리∼도봉리 농어촌도로 개설과 소정리·수광리 도시계획도로 등 도로망 확충을 지속적으로 추진하여 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 교통 환경을 조성하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자