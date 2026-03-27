용인시, 행안부 적극행정 종합평가 3년 연속 ‘우수기관’ 선정

이상일 “행정에도 창의력과 상상력 발휘, 시민 입장에서 문제 바라보고 해결”
용인특례시는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 3년 연속 ‘우수기관’에 선정됐다고 27일 밝혔다.
행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲적극행정 제도 개선 ▲적극행정 활성화 노력 ▲적극행정 이행 성과 ▲적극행정 체감도 ▲국정과제 성과 창출 노력 등 5개 항목, 18개 지표를 종합 평가해 상위 30%에 해당하는 기관을 ‘우수기관’으로 선정한다.
용인시는 전 지표에 걸쳐 고르게 높은 평가를 받았는데, 특히 전국 최초로 ‘차량 기반 고령 어르신 동행 서비스’를 도입해 병원 방문 시 접수부터 진료, 수납, 귀가까지 전 과정을 지원하며 초고령 사회에 대응하는 새로운 복지 모델을 제시했다.
또한 시는 지난해 적극행정위원회 의견 제시를 통해 10년 이상 지연되어 온 죽능일반산업단지의 문제 해결을 위한 해법을 마련했다. 이는 기존 관행을 넘어 적극적인 의견 제시를 통해 해법을 마련한 대표적인 사례로 평가받았다.
이처럼 시 공직자들의 적극 행정이 가능했던 데에는 우수공무원 선발 확대와 마일리지 제도 운영 등 보상 체계 강화가 뒷받침됐다.
이상일 시장은 “공직자들이 시민의 입장에서 문제를 해결하기 위해 적극적으로 노력한 결과 3년 연속 좋은 평가를 받게 돼 뜻깊다”며 “행정에도 창의력과 상상력을 발휘해 시민의 입장에서 문제를 바라보고 해결하는 것이 중요한 만큼, 앞으로도 이를 바탕으로 시민들에게 도움이 되는 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
용인특례시는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 3년 연속 ‘우수기관’에 선정됐다고 27일 밝혔다.
행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲적극행정 제도 개선 ▲적극행정 활성화 노력 ▲적극행정 이행 성과 ▲적극행정 체감도 ▲국정과제 성과 창출 노력 등 5개 항목, 18개 지표를 종합 평가해 상위 30%에 해당하는 기관을 ‘우수기관’으로 선정한다.
용인시는 전 지표에 걸쳐 고르게 높은 평가를 받았는데, 특히 전국 최초로 ‘차량 기반 고령 어르신 동행 서비스’를 도입해 병원 방문 시 접수부터 진료, 수납, 귀가까지 전 과정을 지원하며 초고령 사회에 대응하는 새로운 복지 모델을 제시했다.
또한 시는 지난해 적극행정위원회 의견 제시를 통해 10년 이상 지연되어 온 죽능일반산업단지의 문제 해결을 위한 해법을 마련했다. 이는 기존 관행을 넘어 적극적인 의견 제시를 통해 해법을 마련한 대표적인 사례로 평가받았다.
이처럼 시 공직자들의 적극 행정이 가능했던 데에는 우수공무원 선발 확대와 마일리지 제도 운영 등 보상 체계 강화가 뒷받침됐다.
이상일 시장은 “공직자들이 시민의 입장에서 문제를 해결하기 위해 적극적으로 노력한 결과 3년 연속 좋은 평가를 받게 돼 뜻깊다”며 “행정에도 창의력과 상상력을 발휘해 시민의 입장에서 문제를 바라보고 해결하는 것이 중요한 만큼, 앞으로도 이를 바탕으로 시민들에게 도움이 되는 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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용인특례시가 ‘우수기관’에 선정된 것은 몇 년 연속인가?