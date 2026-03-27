안성시, 금광호수에 이어 칠곡호수공원 개장…국내 첫 ‘3.1운동 주제’ 음악분수

이미지 확대 26일 개장한 안성 칠곡호수공원(안성시 제공)

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경기 안성시가 호수관광도시 조성의 두 번째 사업으로 추진한 칠곡호수공원을 26일 개장했다.지난해 준공한 금광호수에 이어 선보이는 칠곡호수는 지역 관광자원의 연계와 체류형(야간) 관광 기반 마련에 중점을 둬, 안성을 대표하는 호수관광 명소로 자리매김할 것으로 기대된다.275억 원의 사업비가 투입된 칠곡호수공원에는 ▲호수공원 ▲음악분수 ▲데크쉼터 ▲보도교 ▲주차장 ▲진입도로 등 기반 시설이 조성됐다.음악분수는 국내 최초 ‘3.1운동’을 주제로 한 분수다. 지역의 대학생들이 직접 참여하고 최첨단 AI 기술을 활용해 연출함으로써, 역사적 의미를 보다 생생하게 전달한다. 또한 지역의 초등학생들이 그린 그림을 뮤직비디오 형식으로 음악분수에 연출해, 단순한 관람을 넘어 지역 공동체가 함께 만들어 가는 참여형 문화 콘텐츠로 완성도를 높였다.공원 내 주민 참여형 소득 공간에는 사회적기업 육성을 통해 지역 주민들이 주체가 되는 지속 가능한 관광 모델이 구현되며, 안성팜랜드, 금광호수, 안성 3.1운동기념관 등 지역 관광자원과 연계해 방문객들의 체류 시간을 늘리고 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 전망된다.칠곡호수공원 음악분수 ‘기억의 빛’은 매주 월요일을 제외한 평일 저녁 8시, 주말 및 공휴일에는 저녁 8시와 9시 두 차례 운영된다.안승순 기자