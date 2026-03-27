정명근 시장, “종량제 봉투 물량 ‘넉넉’… 악의적 사재기 엄단하라”

이미지 확대 27일 정명근 화성시장이 시정전략회의에서 종량제 봉투 불안 사태에 대한 대책을 긴급 지시하고 있다. (화성시 제공)

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중동 분쟁으로 종량제 봉투 수급 불안 우려가 확산하고 있는 가운데 정명근 화성특례시장이 27일 시정전략회의를 열어 관련 상황을 긴급 안건으로 상정하고 즉각 대응에 나섰다.회의를 주재한 정 시장은 “시는 상반기 종량제 봉투 제작에 필요한 원료를 이미 확보해 종량제 봉투를 차질 없이 지속 생산하고 있다”며 “현재 상황은 실질적인 물량 부족이 아니라 불안 심리가 시장을 흔드는 초기 단계”라고 강조했다.그러면서 “시민 불안이 더욱 확대되기 전에 각 구청은 선제적으로 실태를 정확히 파악하고 현장 감독을 철저히 강화하라”고 긴급 지시했다.이에 화성시는 종량제 봉투 가격 인상 계획이 없음을 알리고, 유언비어 확산 차단을 위해 홈페이지, SNS 등 대시민 홍보에 나섰다.또한, 현장 대응력을 높이기 위해 4개 구청(만세·효행·병점·동탄)에 종량제 봉투 수급 안정화 관련 지도·감독 공문을 긴급 발송하고 책임 대응체계를 가동했다.한편 시는 종량제 봉투 가격이 조례에 따라 정해져 있어 일시적인 원료 가격 상승을 이유로 요금을 인상할 계획이 없다고 밝혔다.안승순 기자