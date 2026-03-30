사천~김포 노선 3배 확대…섬에어 취항으로 ‘하늘길’ 다시 열린다

이용객 편의·남해안 관광 활성화 기대

서부경남 항공·우주산업 거점 재도약

이미지 확대 사천과 김포를 오가는 섬에어 항공편이 포함된 항공 시간표. 2026.3.30. 이창언 기자

이미지 확대 30일 섬에어 사천~김포 정기노선 신규 취항식 모습. 2026.3.30. 이창언 기자

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경남 사천공항이 남해안 관광과 우주항공산업의 핵심 거점으로 재도약한다.경남도는 30일 사천공항에서 소형항공사 ‘섬에어(sum air)’의 사천~김포 노선 신규 취항식을 열었다고 밝혔다.이번 취항으로 사천과 김포를 오가는 항공편은 기존 하루 4편에서 12편으로 3배 늘어나게 됐다. 도민의 항공 이용 편의 개선과 지역 항공교통망 확충, 관광 활성화가 기대된다.섬에어는 지난달 10일 국토교통부 서울지방항공청으로부터 항공운항증명(AOC)을 받으며 공식적인 운항 자격을 취득했다. 항공운항증명은 항공사가 안전 운항을 위한 정비, 운항, 훈련 체계와 전문 인력을 갖췄는지 정부가 종합 심사해 부여하는 국가 인증이다.이번 노선에는 프랑스 에어버스와 이탈리아 레오나르도가 공동 투자한 항공기 제조사 ATR의 ‘ATR72-600’(72인승) 기종을 투입한다. 이 기종은 전 세계에서 700대 이상 운용되며 단거리 노선에서 안정성과 경제성을 입증받은 기체다.고속도로와 고속철도(KTX) 개통으로 이용객이 급감하며 위축됐던 사천공항은 지난해 이용객 24만명을 돌파하며 반등에 성공했다.도는 이번 항공편 증편이 사천공항 활성화의 기폭제가 될 것으로 본다.취항 효과를 키우고자 도는 시군 단체 관광객 유치 인센티브 지원과 주요 관광지 연계 할인 혜택 등을 강화해 도민들이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 관계기관과 협력할 방침이다.박완수 경남도지사는 “사천공항은 1969년 개항 이후 서부경남의 핵심 교통거점 역할을 해왔다”며 “정부가 수립 중인 7차 공항개발 종합계획에 사천공항 확장과 국제공항 승격이 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.최용덕 섬에어 대표는 “수도권과 서부경남을 잇는, 경남 서부권 시민에게 꼭 필요한 하늘의 마을버스가 되겠다”며 “사천은 우주항공의 중심으로 앞으로 국외 바이어, 연구인력 등이 사천을 찾을 때 실질적인 도움이 될 수 있게 하겠다”고 강조했다.섬에어는 사천~김포 노선을 시작으로 사천~제주, 사천~울릉 노선을 차례대로 개설할 계획이다.사천 이창언 기자