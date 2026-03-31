경남 ‘함정 MRO·중소조선 설계’ 글로벌 경쟁력 강화…공모사업 선정

산업부 함정 MRO 공모 최종 선정

495억 투입...기업지원·인력 양성

방산혁신클러스터 공모 대응 총력

중소조선 전주시 설계 기술 지원도

국비 150억 확보·기업 도약 발판

이미지 확대 이미화 경님도 산업국장이 31일 경남도청에서 글로벌 함정 MRO 클러스터 사업 선정 결과 등을 발표하고 있다. 2026.3.31. 경남도 제공

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경남도가 산업통상자원부 주관 ‘중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화 지원’ 국비 공모사업에 최종 선정됐다. 국내 중소 조선·해양산업의 세계 시장 진출 발판을 마련한 셈이다.31일 경남도 설명을 보면 이번 사업에는 2026년부터 2030년까지 5년간 총 495억원(국비 250억·지방비 245억원)을 투입한다. 경남을 포함한 부산·울산·전남 4개 광역지자체가 공동 참여한다.경남은 172억원을 배정받아 도내 60개 기업의 산업 전환과 전문 인력 600명 양성을 주도하고 컨소시엄 대표 역할을 맡는다.공모사업은 미국 함정 MRO(유지·보수·정비) 시장 진출을 희망하는 중소 조선소와 기자재 업체를 대상으로 한다. 경남도는 함정 MRO 종합지원센터 구축, 스마트 MRO 기술 개발, 해상변전소(OSS) 제작 참여, 국외 방산 수출상담회 등 지원 사업으로 기업 경쟁력을 강화할 계획이다.함정 MRO 분야는 설계도면 부족, 단종 부품 문제, 시험·인증·성능평가 인프라 부재 등 현안이 있어 민간 첨단 기술 도입이 필수적이다. 도는 소재·부품 성능평가 장비 구축, 국제 규격 인증 지원, 인공지능(AI) 기반 상태진단 시스템 도입 등으로 초격차 기술 확보에 나서며 국제 경쟁력을 높일 방침이다.경남테크노파크와 도내 대학 등 전문기관과 협력해 함정 MRO 전문 교육 프로그램도 운영한다. 교육 분야는 ▲MRO 인증 ▲스마트 MRO ▲엔진·추진시스템 MRO ▲선체 MRO ▲MRO 역설계 ▲고장진단 ▲정비품질 등 7개 영역이다. 숙련 인력의 고용 유지와 신규 인력 수급을 지원하고자 채용지원금과 훈련수당도 제공한다. 아울러 미 해군과 체결하는 함정 정비 협약, 사이버보안 인증 관련 전문 컨설팅도 제공해 도내 기업의 글로벌 수주 경쟁력을 강화한다.도는 이번 MRO 사업을 통해 2030년까지 글로벌 함정 MRO 시장 선점과 함정 신조를 목표로 세웠다. MRO 인프라·전략적 파트너 확보, 초격차 기술 확보, 기업 역량 강화는 3대 전략으로 추진한다. 이미 함정·조선산업 선도기업과 인프라가 집적돼 있기에 국내 최초의 함정 MRO 클러스터로 자리 잡을 수 있다는 기대감이 크다.도는 ‘2026년도 조선해양플랜트 신규 기반 조성 사업’ 공모에도 선정돼 중소 조선사 설계·엔지니어링 전주기 지원에 나선다. 5년간 총 240억원(국비 150억·지방비 90억원)을 투입해 현장 밀착형 설계 지원, 친환경 선박 신모델 개발, 설계 특화 교육을 통해 중소 조선사 기술 경쟁력을 높일 계획이다. 사업은 중소조선연구원(RIMS) 주관으로 4월 협약 체결 후 본격적인 지원이 시작될 예정이다.이미화 경남도 산업국장은 “이번 공모 선정은 경남이 대한민국 조선산업 핵심 거점임을 입증한 결과”라며 “중소 조선사의 국제 경쟁력 확보와 지속 가능한 K조선 성장을 도모하고자 설계 초격차 기술과 현장 기술을 결합한 지원을 추진하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자