아산시, 경찰병원 건립 등 7867억 ‘국비 확보’ 시동

이미지 확대 김범수 아산시 부시장이 정부예산 확보 추진계획 보고회를 주재하고 있다. 시 제공

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충남 아산시는 ‘2027년도 정부예산 확보추진 계획보고회’를 열고 내년도 국비 7867억원 확보에 나섰다고 1일 밝혔다.주요 국가사업은 △아산 경찰병원 건립 사업(56억원) △아산세무서 청사 건립(64억원) △평택~오송 2복선화 건설사업 (3157억원) △충무교 개축(175억원) 등 29개 사업이다.자체 시행 사업은 무기발광디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 사업(758억2000만원)과 첨단디스플레이 국가 연구플랫폼 구축(207억원) 등 98개 사업이 반영됐다.시는 기획예산처 심의와 국회 예산 심의 과정에서 정부예산이 적극 반영될 수 있도록 지속적으로 대응해 나갈 계획이다.김범수 부시장은 “중동 지역의 전쟁 등 대외적 위기 속에서 경기 침체를 예방하고 지역 경제 활성화를 위해서는 그 어느 때보다도 정부예산의 역할이 중요한 시점”이라고 말했다.아산 이종익 기자