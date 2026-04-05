경기도, 어린이집 회계 투명성 높인다…‘교사 급여-회계’ 전국 최초 자동 연계

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경기도가 어린이집 회계의 투명성을 높이기 위해 교직원 급여를 실제 통장 거래 기준으로 자동 연계하는 기능을 전국 최초로 도입했다.급여 입력 시 회계가 자동 반영되면서 급여 지급 내역과 회계 장부의 일치성을 확보했다.그동안 급여대장과 실제 통장 지급 내역 간 불일치가 발생할 수 있는 구조적 한계와 함께 연말정산 환급금 누락, 4대 보험 신고 오류, 퇴직적립금 관리 미흡 등으로 이어지면서 급여 관리의 정확성과 회계 신뢰성 확보에 어려움이 있었다.경기도는 이러한 문제를 개선하기 위해 관리시스템 내 급여대장과 회계를 통장 거래 기준으로 연계하는 기능을 구축했다.이로써 급여 입력만으로 회계 처리가 이뤄져 급여 지급 내역과 회계 장부의 일치성이 확보되고, 회계 관리의 신뢰도가 향상될 것으로 기대된다.또한 어린이집은 급여와 회계를 별도로 관리하던 부담이 줄어들고, 입력 오류나 누락이 감소해 점검과 감사 대응이 보다 편리해질 전망이다.경기도는 지난 3월부터 어린이집 관리시스템에 해당 기능을 적용했다. 아울러 시스템 내 영상 교육자료를 제공하고, 화상교육을 병행 운영해 현장 활용을 지원하고 있다.안승순 기자