경기도, 중동전쟁 농어민 피해 최소화 ‘비상대응반’ 가동…350억 저리 대출

이미지 확대 경기도 비상대응반이 평택의 오이 시설재배 농가를 찾아 중동전쟁에 따른 애로사항을 듣고 있다. (경기도 제공)

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경기도는 중동전쟁 장기화로 에너지·비료·물류비 상승 등으로 피해가 우려되는 농어민을 위해 비상대응반을 가동했다.비상대응반은 농수산생명과학국장을 총괄로 ▲종합대응반 ▲물가대응반 ▲농자재대응반 ▲어업대응반 ▲시·군대응반 등 5개 반으로 구성됐다.중동 정세 관련 언론, 농업인 현장 상황, 농·축·수산물 물가 변동, 농·어업용 면세유 가격 변동, 농자재(비료·비닐 등) 수급 및 가격 변동 등을 모니터링한다. 이어 문제 발생 시 농어민 피해를 최소화할 수 있도록 4단계(관심, 주의, 경계, 심각) 대응 전략에 따라 대응한다.비상대응반은 정부, 현장(농·어업인 단체, 농식품 수출기업 등), 유관기관(농협·수협 등)에 모니터링단을 선정하고, 지난 1일부터 농어촌 현안을 파악하고 있다.도는 중동전쟁이 농가 경영에 미치는 실질적인 영향을 파악하기 위해 화훼(용인) 및 오이 시설재배(평택) 농가를 방문해 면세유 가격 변동과 수급 동향을 점검하고 농민들의 애로사항을 들었다.또 농협 경기지역본부 양곡자재단과 화성 지역농협, 포천의 멀칭비닐 생산업체를 차례로 방문해 농자재 수급 관련 현장 상황을 점검했다.경기도는 현장 모니터링을 통해 파악한 현안을 농림축산식품부·해양수산부 정책과 예산에 반영할 수 있도록 정부에 건의할 예정이다.또한 농업농촌진흥기금을 활용한 농어업 경영자금 350억원을 저리로 대출하는 등 정부 추경안에 포함되지 않아 발생하는 농어업 분야 지원 사각지대를 해소할 계획이다.박종민 농수산생명과학국장은 “비상 상황인 만큼 직접 현장의 목소리를 경청하고 함께 고민하며 농어민들의 피해를 줄일 수 있는 실질적인 해결책을 마련할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자