300명 채용 ‘2026 수원시 일자리박람회’, 9일 수원컨벤션센터에서 열린다

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수원특례시(시장 이재준)는 9일 오후 2시부터 5시까지 수원컨벤션센터 전시홀에서 ‘2026 수원시 일자리박람회’를 개최한다. 50개 기업이 참여해 구직자를 대상으로 일대일 현장 면접을 하고, 300명을 채용할 예정이다.시는 특화산업(첨단·제조·복지) 중심의 산업별 채용관, 취업배려계층(경력보유여성·장애인 등) 맞춤형 채용관에서 현장 면접을 진행한다.부대행사로는 ▲인공지능(AI) 기업매칭 ▲인공지능 모의 면접 ▲뷰티 인공지능 분석 ▲면접 메이크업 컨설팅 ▲이력서 사진 촬영 ▲취업 타로 등을 운영한다.박람회와 함께 오후 3시에는 반도체 분야 현직자가 ‘성공적인 취업 전략’을 주제로 한 특강을 연다.사전 행사로는 오전 10시부터 두 시간 동안 직업계고 학생을 대상으로 취업 역량 강화 프로그램이 진행된다. 프로그램은 1:1 실전 면접 클리닉(28개 부스), 인공지능 프롬프트 엔지니어링 특강, 멘토링 프로그램 ‘아주 나이스(AJOU NICE)한 만남’ 등이다.안승순 기자