벚꽃 절정 속 진해군항제 폐막…‘머무는 축제’로 진화

군항빌리지 등으로 체류형 전환

군악의장·호국퍼레이드 흥행

안전·바가지요금 관리도 성과

이미지 확대 ‘제64회 진해군항제’가 지난 5일 10일간의 여정을 마무리했다. 사진은 벚꽃이 만개한 진해 여좌천 일대 모습. 2026.4.6. 창원시 제공

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대한민국을 대표하는 벚꽃 축제인 ‘제64회 진해군항제’가 지난 5일 10일간의 여정을 마무리했다.6일 경남 창원시는 “올해 축제는 벚꽃이 만개한 절정의 시기에 개최되어 화려한 경관을 선사했다”며 “세대별 맞춤형 콘텐츠를 통해 단순한 꽃구경을 넘어선 ‘복합 문화·관광 축제’로서의 저력을 입증했다”고 밝혔다.올해 가장 돋보인 변화는 축제 공간의 혁신이었다.중원로터리에 조성된 ‘군항빌리지’는 MZ세대를 겨냥한 트렌디한 메뉴를 선보이며 젊은 층의 발길을 잡았고, 속천항 인근의 ‘감성포차’는 지역 특산물과 밤바다의 낭만을 결합해 방문객들의 체류 시간을 대폭 늘렸다. 이는 기존의 스치듯 지나가는 축제에서 ‘머무르며 즐기는 축제’로 전환하는 중요한 계기가 됐다는 평가를 받는다.축제의 상징인 ‘군악의장 페스티벌’과 ‘호국퍼레이드’는 역대급 규모로 치러지며 관람객들에게 압도적인 볼거리를 제공했다. 시민과 함께 호흡하는 퍼레이드는 축제의 역동성을 더하며 감동을 선사했다.운영 면에서도 내실을 기했다.시는 경찰·소방과 긴밀한 협조 체계를 구축해 ‘안전사고 제로’를 달성했다. 고질적인 문제인 바가지요금과 불법 노점 근절을 위해 전담팀을 가동, 선제적인 단속과 현장 관리로 축제 신뢰도를 높였다.장금용 창원시장 권한대행은 “올해 군항제는 새로운 콘텐츠와 체계적인 관리 시스템을 통해 축제 경쟁력을 한 단계 격상시켰다”며 “앞으로도 지속적인 변화를 시도해 진해군항제를 국내를 넘어 세계인이 찾는 글로벌 축제로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.창원 이창언 기자