구급차·소방차 뜨면 ‘초록불’…경기-인천, ‘광역 긴급차량 우선 신호망’ 첫 구축

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경‘기도가 전국 최초로 구축해 운영 중인 ‘광역(시군 간) 긴급차량 우선신호시스템’이 인천광역시까지 확대된다.도는 최근 ‘광역 긴급차량 우선신호시스템 수도권 확대’를 위한 사업관리 용역 착수보고회를 열고 수도권 통합 재난응급체계 구축에 나섰다고 6일 밝혔다.경기와 인천 두 지역 간 의료연계 수요는 2024년에만 4230건에 이른다. 인천시와 인접한 부천시 976건, 김포시 958건, 안산시 753건, 시흥시 713건 등이다.특히 행정구역상 같은 인천(내륙)에서 출발하더라도 강화도와 영흥도 등 일부 섬으로 이동할 때 경기도 김포와 안산을 지나야 한다.긴급차량 우선신호시스템은 소방차나 구급차 등 긴급 차량이 이동 경로에 따라 교통신호를 자동으로 제어해 정지 없이 교차로를 통과할 수 있도록 돕는 첨단 교통 시스템이다.전국 각 지자체는 개별적으로 우선신호 시스템을 운영하고 있는데, 광역 행정 구역 경계를 넘어설 경우 시스템이 호환되지 않아 긴급차량이 신호 대기에 걸리는 등 골든타임 확보 등에 어려움을 겪고 있다.도는 이러한 문제를 해결하기 위해 전국 표준으로 확산하는 첫 사례로 광역망 연계를 추진한다.도가 지난 3년간 고양시와 파주시 사이 등 시군 단위에서 운영한 데이터를 분석한 결과, 시스템 도입 전 평균 13분 12초였던 긴급차량 출동 시간이 도입 후 5분 5초로 61.3% 단축됐다.2023년부터 긴급차량 우선신호시스템을 운영 중인 인천에서도 평균 이동시간이 일반 주행보다 45% 단축되면서 지난해 긴급차량 골든타임 준수율은 95.4%로, 1년 전 94.2%에서 상승했다.경기도는 시스템이 본격 도입되는 2027년 상반기부터 도에서 인천 소재 대형 병원으로 향하는 구급차들이 막힘없이 도로를 달릴 수 있을 것으로 전망하고 있다.윤태완 경기도 교통국장은 “광역 긴급차량 우선신호시스템은 첨단 기술을 통해 도민의 생명을 살리는 미래형 교통안전의 핵심 기반시설이다”라며 “재난안전체계를 하나로 묶는 이 모델이 경기도와 인천을 넘어 전국으로 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자