중동전쟁 장기화…용인시, 대중교통 증차·화물 유가보조금 확대 지원 등 검토

이미지 확대 이상일 용인시장이 6일 간부공무원 회의를 주재하고 있다. (용인시 제공)

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용인특례시가 6일 이상일 시장 주재로 간부공무원 회의를 열고, 중동전쟁발 위기 극복을 위해 대중교통 증차 등 분야별 대책을 논의했다.시는 기름값 상승과 8일부터 시행되는 공공기관 2부제 등으로 대중교통 수요가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 에버라인(경전철)과 버스의 출퇴근 시간대 증차를 검토하고 있다.우선 단국대 차고지부터 구성역 3번 출구를 잇는 502번 버스 운행 횟수를 출퇴근 시간대에 일시적으로 늘리고 203번 버스는 진덕지구~터미널 8.2㎞ 구간을 하루 18회, 802번 버스는 관음사에서 수지구청역 24㎞ 구간을 일 8회 운행한다.또 기름값 폭등에 대응하기 위해 버스·화물 유가보조금을 확대 지원할 방침이다.교통·물류업계 유류비 부담을 줄이기 위해 기존 ‘유류세 연동보조금’에 더해 ‘경유가 연동보조금’을 추가 지원하기로 했다. 경유가 연동보조금은 경유 가격 1700원(ℓ)을 초과하면 초과분의 70%를 지급(현재 140원 적용)한다.버스 지원 대상은 자가주유 업체(4), 일반주유 업체(15), 학생 통학용 버스(48) 등이고 화물차 지원 대상은 지역 내 화물 운수종사자 1만 1707명이다.시는 또 종량제봉투 수요 급증에 대해 사재기 등 모니터링을 강화해 시민 불편을 최소화하고 생산·유통 등 수급 안정화에 주력한다. 현재 용인시의 종량제봉투는 약 8개월분이 남아 있다.이상일 시장은 “중동전쟁이 장기화하면서 기름값은 물론 원자재 가격 상승으로 소상공인, 자영업자, 서민 등의 삶이 고달파지고 있는 만큼 시가 적극행정을 통해 필요한 지원을 하는 것이 옳다”며 “유류비 부담이 가중되고 있는 버스·화물업계에 대한 유가보조금 지원이 차질 없이 이뤄지도록 최선을 다해 주기 바란다”고 당부했다.안승순 기자