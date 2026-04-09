이천시, ‘2028·2029년 경기도종합체육대회’ 유치

이미지 확대 이천시청 전경

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경기 이천시가 2028년 경기도체육대회·경기도장애인체육대회와 2029년 경기도생활체육대축전·경기도장애인생활체육대회를 개최한다.경기도는 지난해 12월부터 올해 2월까지 진행된 공모에 단독 신청한 이천시를 대상으로 현장실사단 현장 점검과 경기도체육진흥협의회 심의를 거쳐 이같이 결정했다고 9일 밝혔다.대회 기간에는 4만 명 이상의 선수단과 관람객이 이천을 방문할 것으로 예상돼 지역 경제 활성화와 시 브랜드 가치 제고에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.개최지가 확정됨에 따라 시는 경기장 시설 정비는 물론 숙박·교통·안전 등 세부 실행계획을 수립하는 등 체육대회 준비에 모든 행정력을 집중할 방침이다.김경희 이천시장은 “이번 체육대회 유치는 이천시 체육 인프라의 우수성을 대내외에 널리 알리는 계기가 될 것”이라며 “철저한 준비를 통해 1400만 경기도민 모두가 화합하고 즐길 수 있는 최고의 축제를 만들겠다”고 밝혔다.안승순 기자