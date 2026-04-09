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이천시, ‘2028·2029년 경기도종합체육대회’ 유치

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안승순 기자
수정 2026-04-09 11:01
입력 2026-04-09 10:53
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이천시청 전경
이천시청 전경


경기 이천시가 2028년 경기도체육대회·경기도장애인체육대회와 2029년 경기도생활체육대축전·경기도장애인생활체육대회를 개최한다.

경기도는 지난해 12월부터 올해 2월까지 진행된 공모에 단독 신청한 이천시를 대상으로 현장실사단 현장 점검과 경기도체육진흥협의회 심의를 거쳐 이같이 결정했다고 9일 밝혔다.

대회 기간에는 4만 명 이상의 선수단과 관람객이 이천을 방문할 것으로 예상돼 지역 경제 활성화와 시 브랜드 가치 제고에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

개최지가 확정됨에 따라 시는 경기장 시설 정비는 물론 숙박·교통·안전 등 세부 실행계획을 수립하는 등 체육대회 준비에 모든 행정력을 집중할 방침이다.


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김경희 이천시장은 “이번 체육대회 유치는 이천시 체육 인프라의 우수성을 대내외에 널리 알리는 계기가 될 것”이라며 “철저한 준비를 통해 1400만 경기도민 모두가 화합하고 즐길 수 있는 최고의 축제를 만들겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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