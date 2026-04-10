‘경계 없는 무장애 여행’…평택시, 시티투어 운영체계 전면 개편

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경기 평택시(시장 정장선)가 ‘평택 무장애 여행’을 주제로 리프트 버스를 빌려 시티투어 정기운행을 시작했다.‘평택 무장애 여행’은 교통약자가 더 쉽게 여행할 수 있는 관광환경을 개발하고 ‘제약 없이 평등하게 관광을 즐길 수 있는 도시, 평택’의 기반을 마련하기 위해 추진됐다.리프트 버스는 일반석 19석과 휠체어 6대가 탑승할 수 있으며, 2026년 ‘무장애 여행’ 코스는 정기운행 기간(3~6월, 9~11월)에 매월 2회 운영될 예정이다.평택문화원 누리집에서 4월 운행 예약이 접수 중이며, 4월은 11일, 15일에 ‘무장애 여행’이 진행된다.한편 평택 시티투어는 기존에 식비 등을 포함했던 1만 5000원 이용료를 식비 등 부대비용을 제외한 기본 이용료 3000원으로 개편했다.또한 시는 <평택시 관광진흥조례> 개정을 통해 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 차상위계층, 65세 이상 등을 대상으로 한 감면 조항을 신설했다. 해당 조례안은 4월 15일 공포 후 즉시 시행될 예정으로, 관광 취약계층의 시티투어 접근성이 향상될 것으로 기대된다.안승순 기자