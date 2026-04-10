아산시 “아산페이 20% 할인 조기 종료”… 소비·고용 동반 확대

충남 아산시는 중동 위기 대응을 위해 추진한 아산페이 20% 할인(선할인 10%+캐시백 10%) 정책이 시민들의 높은 호응으로 10일 오후 조기 종료됐다고 밝혔다.
이번 조기 종료는 정책 효과가 단기간에 집중되며 시민 이용이 크게 증가한 것으로 분석됐다.
시가 자체적으로 의뢰한 ‘아산페이 발행·운영 분석’ 자료에 따르면 올해 3월 1~15일까지와 할인 적용 이후인 16~31일까지 비교 결과, 아산페이 결제액은 236억원에서 439억원으로 증가했다.
순소비 증대분은 56억원에서 104억원으로 약 86% 확대됐다.
같은 기간 생산유발효과는 78억원에서 146억원으로, 취업유발효과는 66명에서 122명으로 늘었다.
단기 성과는 누적 분석에서도 확인된다. 2023년 1월부터 2026년 3월까지 아산페이 누적 결제액은 9734억원이며, 이 가운데 순소비 증대액은 2307억원으로 추정됐다.
전체 결제액의 약 30%가 외부 소비를 지역 내로 전환한 효과로 나타났다.
업종별로는 음식점 및 숙박서비스, 교육서비스, 도소매 및 상품중개서비스 등 생활밀착형 분야에서 순소비 증대 효과가 크게 나타났다.
시 관계자는 “아산페이가 시민 체감 혜택과 소상공인 매출 회복을 견인하는 핵심 민생정책으로서 효과가 확인된 만큼, 지역 내 소비 선순환 구조를 강화하는 방향으로 운영해 나갈 계획”이라고 말했다.
아산 이종익 기자
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