아산시 “아산페이 20% 할인 조기 종료”… 소비·고용 동반 확대

이미지 확대 충남 아산페이. 시 제공

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충남 아산시는 중동 위기 대응을 위해 추진한 아산페이 20% 할인(선할인 10%+캐시백 10%) 정책이 시민들의 높은 호응으로 10일 오후 조기 종료됐다고 밝혔다.이번 조기 종료는 정책 효과가 단기간에 집중되며 시민 이용이 크게 증가한 것으로 분석됐다.시가 자체적으로 의뢰한 ‘아산페이 발행·운영 분석’ 자료에 따르면 올해 3월 1~15일까지와 할인 적용 이후인 16~31일까지 비교 결과, 아산페이 결제액은 236억원에서 439억원으로 증가했다.순소비 증대분은 56억원에서 104억원으로 약 86% 확대됐다.같은 기간 생산유발효과는 78억원에서 146억원으로, 취업유발효과는 66명에서 122명으로 늘었다.단기 성과는 누적 분석에서도 확인된다. 2023년 1월부터 2026년 3월까지 아산페이 누적 결제액은 9734억원이며, 이 가운데 순소비 증대액은 2307억원으로 추정됐다.전체 결제액의 약 30%가 외부 소비를 지역 내로 전환한 효과로 나타났다.업종별로는 음식점 및 숙박서비스, 교육서비스, 도소매 및 상품중개서비스 등 생활밀착형 분야에서 순소비 증대 효과가 크게 나타났다.시 관계자는 “아산페이가 시민 체감 혜택과 소상공인 매출 회복을 견인하는 핵심 민생정책으로서 효과가 확인된 만큼, 지역 내 소비 선순환 구조를 강화하는 방향으로 운영해 나갈 계획”이라고 말했다.아산 이종익 기자