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용인시, 보도육교와 옹벽 등 ‘도로시설물 안전 점검 표시제’ 시행

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안승순 기자
수정 2026-04-14 08:56
입력 2026-04-14 08:56
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용인 이현중학교 앞 옹벽에 설치된 안전 정보 표시판(용인시 제공)
용인 이현중학교 앞 옹벽에 설치된 안전 정보 표시판(용인시 제공)


용인특례시(시장 이상일)는 지역 내 육교와 옹벽에 안전 점검 이력과 결과를 시민 누구나 알 수 있도록 ‘도로시설물 안전 점검 표시제’를 시행한다고 14일 밝혔다.

시민들이 육교와 옹벽 같은 시설물에 대한 안전사고 우려를 해소하고, 시설물 관리의 투명성을 높이고자 추진된 신규 시책이다.

시는 시민들이 많이 이용하는 보도육교 54곳, 보강토 옹벽 10곳 등 ‘시설물안전법’상 도로시설물 64곳에 시설물 안전 정보 표시판을 설치했다. 표시판에는 최근 시행한 정기 안전 점검 결과를 기록했다.

표시판에는 스마트폰으로 상세한 시설물 안전 상태를 바로 확인하고, 안전신문고 등 민원 신고 절차까지 편리하게 이용할 수 있도록 큐알(QR)코드도 함께 넣었다.

표시판은 보도육교 엘리베이터 내부, 계단 난간 등 시설을 이용하는 시민의 눈높이에 맞춰 설치했다.
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시는 이번 표시판 부착을 시작으로 용인 내 도로시설물 전반으로 안전 점검 표시판 부착을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

안승순 기자
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