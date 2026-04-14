오산시, 다음 달 종량제봉투 구매 제한 푼다…이달 말까지만 한시적 쿼터제

이미지 확대 오산시 종량제봉투가 담긴 박스가 가득 쌓여 있다. (오산시 제공)

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경기 오산시가 다음 달부터 종량제봉투 구매 제한을 푼다.시는 현재 종량제봉투를 5개월 이상 사용할 수 있는 물량을 확보해 둔 상태라며, 생산도 중단 없이 이어지고 있어 당장 공급이 끊길 상황은 아니라고 14일 밝혔다.다만 최근 원료 수급에 대한 우려가 커지면서 수요가 일시적으로 몰리는 흐름이 나타남에 따라 이달 말까지 한시적으로 공급량을 조절하고 있다.시는 다음 달부터는 현재 운영 중인 쿼터제를 풀고, 기존처럼 제한 없이 구매할 수 있도록 전환할 계획이다.가격도 당분간 올리지 않기로 했다. 물가 부담이 이어지는 상황에서 종량제봉투까지 인상될 경우 시민 체감 부담이 커질 수 있다는 점을 고려한 조치다.이권재 오산시장은 “종량제봉투 수급이 안정적으로 유지될 수 있도록 물량 확보에 만전을 기하고 있다”며 “시민들이 불편을 겪지 않도록 공급 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자