‘자연과 사람을 잇는 안산’…시화호 뱃길 등 안산 시티투어 체험형 관광코스 확대

이미지 확대 탄도항 누에섬 등대전망대(안산시 제공)

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경기 안산시가 11월까지 안산의 주요 관광지를 연계한 ‘2026년 안산 시티투어’를 운영한다고 14일 밝혔다.‘2026 안산 시티투어’는 ‘자연과 사람을 잇는 안산’을 주제로, 계절별·체험형 관광코스로 구성됐다.시는 ▲계절별 정기코스 다양화 ▲시화호 뱃길 연계 ▲스토리텔링 해설 도입 ▲단체 맞춤형 투어 운영등 네 가지 방향을 중심으로 시티투어 프로그램을 운영한다.봄에는 갈대습지공원과 해솔길 등 생태 탐방 중심 코스를, 여름에는 해양 자원과 실내 문화시설을 연계한 코스를, 가을에는 노을과 역사 자원을 활용한 코스를 운영하는 등 계절별 특성을 반영한 관광 프로그램을 제공할 예정이다.또한 안산의 해양 자원인 시화호 뱃길과 대부도를 연계한 관광코스를 운영해 해양 생태와 경관을 체험할 수 있도록 했다.이와 함께 문화관광해설사가 동행하는 스토리텔링 투어를 통해 지역의 역사와 문화에 대한 이해를 높이고, 단순 이동 중심에서 벗어난 체험형 관광 프로그램을 확대한다.아울러 15명 이상 단체 관광객을 대상으로 관광지 2곳 이상을 선택할 수 있는 맞춤형 투어를 도입해 수요자 중심의 관광 서비스를 제공할 계획이다.이민근 안산시장은 “시티투어를 통해 시민과 방문객이 안산의 다양한 관광 자원을 보다 쉽게 접할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자