의왕에 250병상 종합병원 들어선다…복지부 사전심의 승인

이미지 확대 의왕종합병원 조감도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 의왕시가 종합병원(가칭 해밀리병원) 설립과 관련해 15일 보건복지부로부터 종합병원 개설 허가 사전심의 승인을 받아 250병상을 확보했다고 밝혔다.시는 이번 승인으로 종합병원 설립의 필수 조건인 병상을 확보하며 사업 추진의 기반을 마련하게 됐다.그동안 의왕시에 종합병원이 없어 중증 환자의 타 지역 유출과 응급의료 공백 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.시는 백운밸리 도시개발 공공기여 사업으로 종합병원 설립 지원을 추진한 결과 지난해 6월 종합병원 설립 지원을 위한 이행 협약을 체결했다.의왕시 최초의 종합병원으로 추진되는 (가칭) 해밀리병원은 학의동 일원에 조성될 예정이며, 차세대 스마트병원 시스템을 기반으로 한 통합의학 전문 종합병원으로 설립된다.병원 규모는 지하 10층~지상 10층, 연면적 4만 4742.49㎡로, 내과·외과·임상진료·특화클리닉·지역응급의료기관·건강검진센터 등 총 19개 진료 과목과 250병상을 갖춘 종합병원으로 조성될 계획이다.김성제 시장은 “이번 병상 확보 승인을 통해 시민 숙원인 종합병원 설립이 중요한 발걸음을 내딛게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로 종합병원이 응급의료와 필수 의료의 중심 역할을 수행하고, 시민 누구나 안심하고 이용할 수 있는 지역 의료 거점으로 조성될 수 있도록 행정적·제도적 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자