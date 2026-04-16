군포철쭉축제 18일 개막…청소년가요제·철쭉마켓 등 참여형 프로그램 풍성

이미지 확대 하은호 군포시장이 2026군포철쭉축제 현장을 점검하고 있다. (군포시 제공)

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2026 군포철쭉축제는 18일부터 26일까지 9일간 철쭉동산과 철쭉공원 일원에서 열린다.개막식 전 공연으로 청소년가요제를 새롭게 마련해 관내 청소년의 참여를 확대하고, 시민이 함께 만들고 즐기는 시민참여형 축제로 프로그램 구성을 더욱 풍성하게 했다.개막식 선언에서는 시민 모두가 하나 된 마음으로 희망의 메시지를 함께 만들어가는 카드섹션 퍼포먼스가 진행되고 차 없는 거리에서는 철쭉마켓을 통해 철쭉 특화상품도 선보인다.개막식 축하공연에는 가수 이승기와 박정현 등이 출연한다.이와 함께 축제 기간에는 다양한 공연과 체험 프로그램, 먹거리와 볼거리가 행사장 곳곳에서 운영된다.15일 현장을 점검한 하은호 군포시장은 “아름답게 물든 철쭉과 함께 공연, 체험, 다채로운 콘텐츠까지 풍성하게 마련한 만큼 많은 분들이 축제장을 찾아 군포의 봄을 만끽하시길 바란다”고 밝혔다.이어 “4월 18일(토)과 19일(일) 차 없는 거리 운영 기간에 행사장 일대 교통 혼잡이 예상된다”며 “보다 편안한 축제 관람을 위해 가급적 대중교통을 이용하거나 도보로 방문해 달라”고 당부했다.안승순 기자