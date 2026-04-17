천안시, “고액체납, 꼼짝마’…금 현물 등 신종자산까지 추적

이미지 확대 충남 천안시 관계자들이 자동차세 등의 체납 차량 번호판을 영치하고 있다. 천안시 제공

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충남 천안시는 3월부터 고액 체납자 248명의 집중 체납처분으로 12억 3900만원의 채권을 압류했다고 17일 밝혔다.채권압류를 통해 징수금은 2억 5300만원이다. 항목별 징수액은 △예금 등 금융자산 1억 700만원 △급여 6200만원 △매출채권 8400만원 등이다.시는 올해부터 조세 정의 실현 등을 위해 수시로 진행하던 예금·급여 압류 빈도를 높이고 있다. 현금 현물이나 온라인 플랫폼 정산금 채권 등 신종 자산도 발굴하고 체납처분 방식도 다각화하고 있다.시는 금 현물 및 주식 자산과 관련해 증권사로부터 자료를 회신받고 있으며, 조사가 완료되는 대로 올 상반기 내 압류 및 추심을 마무리할 방침이다.서북구가 전국 최초로 실시한 ‘온라인 플랫폼(배달앱) 입점업체 정산금 채권’ 확보에도 집중하고 있다.앞서 시는 건전한 납세 문화 정착을 위해 올해 자동차세 및 과태료 상습 체납 차량 340대의 번호판을 영치하고 체납액 1억 1400만원을 적발했다.김미영 세정과장은 “체납처분의 사각지대를 해소하고 공정한 조세 행정을 펼치는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자